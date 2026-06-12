Graz wählt 2026: Spitzenkandidat:innen im Inside Graz Interview

Die Grazer Gemeinderatswahl am 28. Juni rückt näher. Elf Listen stehen am Stimmzettel, die politische Ausgangslage ist offen – und viele Fragen betreffen den Alltag der Menschen in Graz ganz direkt: Wohnen, Verkehr, Sicherheit, Innenstadt, Wirtschaft, Klima, Bildung, Integration und der Umgang mit knappen Budgets.

Inside Graz begleitet die Wahl deshalb in Kooperation mit Inside Politics mit einer eigenen Interviewserie. Wir sprechen mit Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten über ihre Pläne für Graz, ihre politischen Schwerpunkte und darüber, was ihre Vorhaben konkret für die Stadt bedeuten würden.

Die Gespräche erscheinen auf Inside Graz, auf YouTube sowie auf unseren Social-Media-Kanälen. Auf dieser Seite sammeln wir die bereits veröffentlichten Interviews und Porträts zur Gemeinderatswahl 2026 im Überblick.

Worum es in den Interviews geht

Die Gemeinderatswahl entscheidet nicht nur über Parteien und Mandate. Sie entscheidet auch darüber, welcher politische Kurs Graz in den kommenden Jahren prägen soll. In den Interviews geht es daher nicht nur um Wahlkampfslogans, sondern um konkrete Fragen:

Wie soll Wohnen in Graz leistbarer werden? Wie soll sich der Verkehr entwickeln? Welche Rolle spielen Öffis, Radverkehr und Auto? Was braucht die Innenstadt? Wie wollen die Parteien mit dem Budget umgehen? Welche Schwerpunkte setzen sie bei Sicherheit, Wirtschaft, Sozialem, Bildung, Klima und Stadtentwicklung?

Mit den Interviews wollen wir zeigen, wo sich die Positionen unterscheiden, welche Themen besonders betont werden und welche Antworten die Kandidatinnen und Kandidaten auf die zentralen Herausforderungen der Stadt geben.

Bereits erschienene Interviews und Porträts

Hier findest Du die bisher veröffentlichten Beiträge unserer Wahlberichterstattung im Überblick. Die Liste wird laufend ergänzt, sobald neue Gespräche und Porträts erscheinen.

Claudia Schönbacher – KFG

Claudia Schönbacher spricht im Inside-Graz-Interview über ihre Sicht auf die Grazer Stadtpolitik, über Verkehr, Betriebe und ihre politischen Schwerpunkte vor der Wahl.

Zum Beitrag: www.inside-graz.at/chronik/schoenbacher-ueber-fpoe-betriebe-verkehr.html

Doris Kampus – SPÖ

Doris Kampus setzt im Wahlkampf unter anderem auf Gesundheit und soziale Themen. Im Gespräch geht es darum, welche Rolle diese Fragen für Graz spielen und welche Akzente die SPÖ setzen will.

Zum Beitrag: www.inside-graz.at/chronik/kampus-setzt-auf-gesundheit.html

Kurt Hohensinner – ÖVP

Kurt Hohensinner spricht über seinen angekündigten Kurswechsel für Graz, über politische Prioritäten und darüber, wie die ÖVP die Stadt nach der Wahl gestalten möchte.

Zum Beitrag: www.inside-graz.at/chronik/hohensinner-interview-was-sein-kurswechsel-fuer-graz-bedeutet.html

Elke Kahr – KPÖ

Bürgermeisterin Elke Kahr verteidigt im Interview ihre Stadtpolitik und erklärt, worauf sie in den kommenden Jahren setzen will. Im Mittelpunkt stehen soziale Fragen, Wohnen und der politische Kurs der KPÖ.

Zum Beitrag: www.inside-graz.at/chronik/elke-kahr-verteidigt-stadtpolitik.html

Philipp Pointner – NEOS

Philipp Pointner steht für die NEOS bei der Grazer Gemeinderatswahl im Mittelpunkt. Im Gespräch geht es um Reformen, Stadtentwicklung und die Frage, welche Veränderungen seine Partei für Graz erreichen will.

Zum Beitrag: www.inside-graz.at/chronik/philipp-pointner-interview-ueber-bildung.html

René Apfelknab – FPÖ

René Apfelknab tritt für die FPÖ in Graz an. Im Interview geht es um die Schwerpunkte der Freiheitlichen, um Sicherheit, Verkehr und die Frage, welche Richtung Graz aus Sicht der FPÖ einschlagen soll.

Zum Beitrag: www.inside-graz.at/chronik/rene-apfelknab-interview-ueber-sicherheit.html

Judith Schwentner – Grüne

Judith Schwentner spricht über grüne Schwerpunkte in Graz, über Mobilität, Klima, Stadtentwicklung und die Frage, wie sich die Stadt in den kommenden Jahren weiterentwickeln soll.

Zum Beitrag: www.inside-graz.at/chronik/judith-schwentner-interview-ueber-stadtumbau.html

Graz wählt nicht nur eine Partei, sondern einen Kurs

Am 28. Juni geht es in Graz um mehr als um Listenplätze auf dem Stimmzettel. Die Wahl entscheidet darüber, wie sich die Mehrheiten im Rathaus verschieben und welche Themen in den kommenden Jahren den Ton angeben.

Für viele Grazerinnen und Grazer stehen sehr konkrete Fragen im Vordergrund: Wie teuer bleibt das Wohnen? Wie kommt man künftig durch die Stadt? Was passiert mit der Innenstadt? Wie sicher fühlen sich Menschen in den Bezirken? Wie geht Graz mit Wachstum, Klimaschutz und knappen finanziellen Spielräumen um?

Die Antworten darauf fallen je nach Partei unterschiedlich aus. Genau deshalb lohnt sich der Blick in die Gespräche mit den Kandidatinnen und Kandidaten.

Alle Informationen zur Wahl auf einen Blick

Neben den Interviews bietet Inside Graz auch eine Übersicht zur Gemeinderatswahl 2026: Welche elf Listen stehen am Stimmzettel? Warum ist die Reihenfolge so, wie sie ist? Wie viele Menschen dürfen wählen? Und welche weiteren Wahlen finden am 28. Juni gleichzeitig statt?

Zur großen Wahlübersicht: Graz vor der Wahl: Wer am 28. Juni am Stimmzettel steht

Diskussion auf Facebook

Viele unserer Wahlvideos werden auch auf Facebook und Instagram veröffentlicht. Dort gibt es die Möglichkeit, die Interviews anzusehen, zu kommentieren und mitzudiskutieren.

Auf Facebook ansehen und diskutieren: facebook.com/inside.graz/reels/

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