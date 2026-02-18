Kabellose Staubsauger arbeiten heute deutlich kräftiger als noch vor wenigen Jahren. Trotzdem zeigt der aktuelle Test des Vereins für Konsumenteninformation, dass sich Qualität und Alltagstauglichkeit stark unterscheiden. Sieben der 14 geprüften Geräte erhalten das Gesamturteil „gut“. Sechs Modelle empfehlen die Tester nicht.

Die Untersuchung erfolgte in Kooperation mit der Stiftung Warentest. Bewertet wurden unter anderem Saugleistung, Handhabung, Umwelteigenschaften, Haltbarkeit sowie Sicherheits- und Schadstoffaspekte.

Bosch setzt sich an die Spitze

Testsieger ist der Bosch Unlimited 10. Er erzielt als einziges Modell beim zentralen Kriterium Saugen die Bestnote und überzeugt auch in den übrigen Bereichen. Damit setzt Bosch laut Test neue Maßstäbe bei Akkustaubsaugern.

Ebenfalls „gut“ schneiden mehrere Geräte von Miele, Rowenta, AEG sowie ein weiteres Modell von Bosch ab. Diese Modelle arbeiten insgesamt zuverlässig, unterscheiden sich jedoch bei Details wie Akkuausstattung, Preis oder Komfortfunktionen.

Deutliche Leistungsunterschiede bei Akkustaubsauger

Der Markt bleibt uneinheitlich. Während einige Geräte gründlich reinigen und gut manövrierbar sind, zeigen andere Schwächen bei der Staubaufnahme oder der Filterleistung.

Am unteren Ende der Tabelle landen unter anderem Modelle von Shark und Anyson, die im Gesamtergebnis nicht überzeugen konnten. Auch ein Gerät von Philips verpasst eine Empfehlung.

Ein weiteres bekanntes Modell, der Dyson V11 Advanced, erreicht nur ein durchschnittliches Gesamtergebnis.

Problemfeld Feinstaub und Filterleistung

Gerade für Allergikerinnen und Allergiker spielt nicht nur die Saugkraft eine Rolle. Entscheidend ist, wie gut das Gerät Feinstaub im Filtersystem zurückhält.

Hier zeigt insbesondere das Modell von Philips Schwächen. Laut Test gelangt vergleichsweise viel Feinstaub wieder in die Raumluft. Das kann empfindliche Personen zusätzlich belasten.

Schadstoffe in Griffbereichen

Neben der Technik prüfte der VKI auch die Materialien der Griffe auf problematische Stoffe. Bei einzelnen Geräten, darunter Modelle von Philips und Xiaomi, bewerteten die Tester diesen Bereich nur eingeschränkt positiv.

Die meisten anderen Hersteller schnitten in diesem Punkt besser ab.

Akkulaufzeit bleibt die Grenze

So stark die Saugleistung inzwischen ist – die Laufzeit setzt weiterhin Grenzen beim kabellosen Saugen. Auf höchster Leistungsstufe sind viele Geräte bereits nach rund zehn bis fünfzehn Minuten erschöpft. Für eine komplette größere Wohnung reicht das meist nicht.

Wer regelmäßig größere Flächen reinigt, sollte daher auf Wechselakkus achten oder einen kabelgebundenen Sauger als Ergänzung behalten.

Fazit: Akkustaubsauger-Test

Der Akkustaubsauger-Markt 2026 bietet mehrere überzeugende Geräte. Besonders Bosch setzt mit dem Unlimited 10 einen neuen Leistungsmaßstab. Gleichzeitig zeigen mehrere Modelle deutliche Schwächen bei Saugleistung oder Filtertechnik.

Modell UVP ca. Einordnung laut Test Geeignet für Amazon-Link Bosch Unlimited 10 730 € Testsieger, sehr starke Saugleistung Große Haushalte, Teppiche, Tierhaare 🔗 Jetzt ansehen Bosch Unlimited 7 340 € Sehr gute Gesamtleistung Mittelgroße Wohnungen 🔗 Jetzt ansehen Miele Duoflex HX1 Cat & Dog 400 € Gute Saugleistung, solide Verarbeitung Haustierhaare Rowenta X-Force Flex 14.80 465 € Gute Gesamtwertung, flexibel Hartboden + Teppich 🔗 Jetzt ansehen AEG AP83A25XNX 630 € Gutes Modell mit Komfortausstattung Komfortorientierte Nutzer 🔗 Jetzt ansehen Dyson V11 Advanced 500 € Durchschnittliches Ergebnis Design- und Markenfans 🔗 Jetzt ansehen

Nicht empfehlenswerte Modelle laut Test

Modell UVP ca. Auffälligkeit Amazon-Link Philips 5000 Series XC5242/10 280 € Schwächen bei Saugleistung und Filter 🔗 Jetzt ansehen Shark PowerPro IZ380EU 300 € Gesamturteil nicht zufriedenstellend 🔗 Jetzt ansehen Anyson Stars 5 200 € Deutliche Schwächen beim Saugen 🔗 Jetzt ansehen

Ein hoher Preis garantiert keine Spitzenleistung. Wer kauft, sollte deshalb nicht nur auf Marke und Marketingversprechen achten, sondern auf unabhängige Testergebnisse und die individuellen Anforderungen im Haushalt.

Einige Links in diesem Beitrag sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision. Für dich entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten. Preise können variieren. Maßgeblich ist der Preis zum Zeitpunkt des Kaufs im jeweiligen Online-Shop.