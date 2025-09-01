Wanderung in Ramsau endet tragisch: Kuhherde greift Ehepaar an

Ein Ausflug in den Bergen der Ramsau am Dachstein hat am Sonntagnachmittag, 31. August 2025, ein tödliches Ende genommen. Ein älteres Ehepaar aus Wien wurde von einer Kuhherde attackiert. Der 85-jährige Mann überlebte die schweren Verletzungen nicht.

Angriff auf Forstweg nahe Austriahütte

Gegen 17.45 Uhr waren der Mann und seine 82-jährige Frau gemeinsam mit ihrem Hund auf einem Forstweg zwischen Türlwandhütte und Austriahütte unterwegs. In diesem Bereich befand sich eine Herde von Murbodner Rindern, darunter mehrere Mutterkühe mit Kälbern. Laut Zeugenaussagen reagierten die Tiere besonders auf den Hund des Ehepaares. Wenig später stürmte die Herde auf die Wanderer zu und riss sie zu Boden.

Umstehende Wanderer und die Betreiber der Austriahütte griffen sofort ein, leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte.

Rettungseinsatz mit Hubschraubern

Der 85-Jährige wurde per Notarzthubschrauber C14 in das Kardinal Schwarzenberg Klinikum nach Salzburg gebracht. Noch auf dem Weg in den Operationssaal erlag er seinen Verletzungen. Seine Ehefrau wurde mit dem Hubschrauber C17 ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. Nach derzeitigen Informationen ist ihr Zustand ernst, aber nicht lebensbedrohlich.

Der Hund, ein Mischling, flüchtete während des Vorfalls in Richtung Türlwandhütte. Er dürfte nur leicht verletzt worden sein und konnte inzwischen an Angehörige übergeben werden.

Ermittlungen zur Todesursache

Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete eine Obduktion des Verstorbenen an. Diese soll klären, ob die bei der Attacke erlittenen Verletzungen direkt zum Tod führten. Parallel dazu untersucht die Polizei die näheren Umstände des tragischen Vorfalls.