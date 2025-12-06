Nach mehreren Jahren Pause fand der Grazer Krampuslauf Ende November wieder statt. Bei dieser Rückkehr der Veranstaltung entstand ein kurzer Clip, der junge Nachwuchs-Krampusse zeigt und seit gestern auffallend hohe Aufrufzahlen erzielt. Im Video bewegen sich die Kinder und Jugendliche in ihren Kostümen durch das Publikum und stehen damit im Mittelpunkt einer Aufnahme, die sich rasch in den sozialen Medien verbreitet.

Auf Youtube erreichte unser Video bereits mehr als 300.000 Aufrufe, auf Facebook kamen über 64.000 Views dazu. Die hohen Aufrufzahlen zeigen, dass Aufnahmen von Veranstaltungen wie dem Krampuslauf online auf breites Interesse stoßen – unabhängig davon, wie unterschiedlich die Meinungen zu diesem Brauch ausfallen.

