In Graz kam es am Mittwochvormittag, dem 3. Dezember 2025, zu einem schweren Gewaltvorfall. Eine 32-jährige Frau soll ihren Ex-Partner mit einem Küchenmesser angegriffen und ihn leicht verletzt haben. Zudem steht sie im Verdacht, ihre beiden Kinder regelmäßig misshandelt zu haben. Die Frau wurde inzwischen festgenommen.

Der 37-jährige Ex-Partner alarmierte gegen 8.45 Uhr die Polizei. Er wies eine blutende Verletzung im Hüftbereich auf und erklärte, seine frühere Lebensgefährtin habe ihn soeben attackiert. Auslöser dürfte eine kurz zuvor erfolgte Kindesabnahme durch das Jugendamt gewesen sein. Der Mann hatte dem Amt gemeldet, dass die 32-Jährige ihre Kinder – ein sechsjähriges und ein knapp zweijähriges – seit längerer Zeit körperlich misshandle.

Als es in der Wohnung der Frau zu einer Auseinandersetzung kam, soll sie ein Küchenmesser ergriffen und auf den 37-Jährigen eingestochen haben. Neben der Verletzung soll sie ihm auch eine gefährliche Drohung ausgesprochen haben.

Im Laufe der Ermittlungen sichteten die Beamten belastendes Videomaterial, das Misshandlungen der Kinder zeigen dürfte. Daraufhin ordnete die Staatsanwaltschaft die Festnahme der Frau an. Eine zunächst eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung konnten Polizisten jedoch das mutmaßliche Tatmesser sicherstellen.

Am Donnerstagmorgen, dem 4. Dezember 2025, nahmen Kriminalbeamte die 32-Jährige schließlich fest. Sie verweigerte die Aussage und wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini überstellt.