Wer in der Steiermark Kaffee, Bier oder Fruchtsaft bestellt, sollte genau hinschauen: Die AK Steiermark zeigt in ihrer aktuellen Getränkepreiserhebung 2025 deutliche Preisunterschiede zwischen den Lokalen. Besonders in Graz, aber auch in den steirischen Bezirken können die Preise für dasselbe Getränk stark variieren.

Preisspannen bis zu 60 Prozent

Insgesamt haben die Marktforscherinnen und Marktforscher der AK 43 Lokale untersucht, davon 22 in Graz und 21 in den Bezirken. Mehr als 600 Einzelpreise wurden dabei verglichen. Ergebnis: Für einen Cappuccino zahlt man in Graz zwischen 3,50 und 4,90 Euro, in den Bezirken zwischen 3,10 und 4,00 Euro. Noch deutlicher zeigt sich das Sparpotenzial beim Verlängerten, wo die Preise steiermarkweit zwischen 2,90 und 4,70 Euro liegen. Das entspricht einer Differenz von über 60 Prozent.

So unterschiedlich sind die Getränkepreise

Auch beim Bier klaffen die Preise weit auseinander. Für ein großes Bier (0,5 Liter) zahlen Gäste in Graz zwischen 4,60 und 5,90 Euro. In den Bezirken kostet es zwischen 4,20 und 5,30 Euro. Alkoholfreies Bier liegt preislich in Graz zwischen 4,20 und 5,60 Euro, außerhalb der Stadt zwischen 4,10 und 5,20 Euro. Ein weißer Spritzer (0,25 Liter) schlägt sich mit 2,40 bis 4,60 Euro zu Buche.

Lokal Cappuccino (€) Verlängerter (€) Bier 0,5l (€) Spritzer weiß (€) Fruchtsaft verl. LW 0,5l (€) Café Muhr 4.5 4.3 5.9 4.5 4.2 Murinsel 4.3 3.6 5.2 3.8 3.9 Peppone 4.6 3.9 5.2 4.0 4.7 Gamlitzer Weinstube 3.8 3.5 4.8 3.2 4.3 Cafe Glockenspiel 4.3 3.6 NaN 3.9 4.8 Sorger 4.1 3.8 5.2 4.0 5.1 Peter Weinstube 4.5 3.4 5.0 3.3 4.3 Kunsthauscafe 3.9 3.7 4.4 3.6 4.1 Cafe Rosenhain 4.2 3.6 4.9 3.4 4.2

Bei alkoholfreien Getränken wie Fruchtsäften oder Aufspritzern hängt der Preis stark von der Marke und dem Lokal ab. So kostet ein halber Liter Fruchtsaft mit Leitungswasser zwischen 2,20 und 5,10 Euro.

Andrea Büdenbender, Marktforscherin der AK, erklärt:

Es lohnt sich, auszusuchen, wo man etwas trinkt, da die Preisspannen zwischen den teuersten und billigsten Angeboten teils sehr groß sind.

Nicht alle Lokale haben die Preise erhöht

In Graz blieb bei zehn von 22 Lokalen der Getränkepreis im Vergleich zum Vorjahr gleich oder stieg nur minimal. Dennoch liegt die durchschnittliche Preissteigerung mit rund 3,4 Prozent über der aktuellen Inflationsrate.

Positiv: Leitungswasser ist in vielen Getränkekarten angeführt, wird aber bei Konsumation üblicherweise kostenlos bereitgestellt.

Fazit: Vergleichen zahlt sich aus

Die Studie zeigt deutlich: Ein bewusster Blick in die Getränkekarte kann bares Geld sparen. Gerade bei steigenden Lebenshaltungskosten hilft ein Preisvergleich, um den Gastronomiebesuch leistbar zu halten.