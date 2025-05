Mit dem Spatenstich in der Herrgottwiesgasse beginnt der Bau der neuen Küche Graz. Diese ersetzt den bisherigen Standort in der Körösistraße, der seit 1900 in Betrieb ist und längst an seine Grenzen gestoßen ist.

Die Küche Graz unter der Leitung von Franz Gerngroß versorgt täglich bis zu 10.000 Portionen für rund 160 Kinderbetreuungs- und Sozialeinrichtungen. Durch den Neubau soll diese Zahl auf bis zu 15.000 Portionen pro Tag gesteigert werden – und das bei gleichzeitig geringerem Energieverbrauch.

Nachhaltigkeit und Effizienz im Fokus der Küche Graz

Regionalität bleibt weiterhin ein zentrales Thema: Die Küche setzt auf saisonale, regionale und biologische Lebensmittel. Gleichzeitig sorgen moderne Technik und durchdachte Logistik für geringere Kosten pro Portion.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Nachhaltigkeit des neuen Gebäudes:

Die Energieversorgung erfolgt über Erdwärmetiefensonden, Wärmepumpen, Wärmerückgewinnung und eine große Photovoltaikanlage (540 m², 100 kWp).

Es entstehen E-Ladestationen für LKWs.

Die Küche arbeitet künftig nahezu papierlos – rund drei Paletten A4-Papier werden jährlich eingespart.

Langlebige, energiesparende Geräte kommen zum Einsatz.

Neue Bäume entlang der Straße sowie ein kleines Klimawäldchen am Gelände sorgen für bessere Luftqualität. Dach und Fassade werden begrünt.

Ein preisgekröntes Design aus Graz

Das Architekturbüro Superfuture Architecture ZT GmbH überzeugte mit seinem Entwurf und gewann den Architekturwettbewerb. Die öffentliche Präsentation fand bereits im Vorjahr statt.

Zahlreiche Gäste beim Spatenstich

Bürgermeisterin Elke Kahr, Vizebürgermeisterin Judith Schwentner, Finanzstadtrat Manfred Eber, Klubvorsitzende Daniela Schlüsselberger, Sozialamtsleiterin Andrea Fink, Franz Gerngroß, Leiter der Küche Graz, Stadtbaudirektor Bertram Werle, Projektleiter Johannes Jagersbacher, GBG-Geschäftsführer Günter Hirner, Prokurist Rainer Plösch, Baumanagement-Teamleiter Rudolf Peer, das Architektenteam Anna und Robert Lamprecht, SFG Architecture sowie Geschäftsführer Patrick Ritz und Bauleiter Thomas Gabriel von der Bauunternehmung GRANIT wohnten dem feierlichen Spatenstich am 16. Mai 2025 in Puntigam bei.

Fertigstellung bis Herbst 2026 geplant

Die Bauzeit inklusive Probebetrieb soll rund 15 Monate betragen. Die Inbetriebnahme ist für Herbst 2026 geplant. Die neue Küche Graz stellt das größte Investitionsprojekt im Sozialressort unter Bürgermeisterin Kahr in dieser Amtsperiode dar.