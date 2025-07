Die Wellen glitzern in der Morgensonne, der Bug schneidet durch türkisfarbenes Wasser, während eine sanfte Brise das Großsegel füllt – ein Gefühl von Freiheit, das süchtig macht. Ein Segelurlaub in Kroatien ist nicht nur ein Abenteuer für erfahrene Skipper, sondern auch eine ideale Möglichkeit für Einsteiger, die Natur hautnah zu erleben. Für viele Steirerinnen und Steirer beginnt dieses Abenteuer nur wenige Stunden von der Haustür entfernt: Die Adriaküste liegt praktisch vor der Tür.

Egal, ob Du mit Freund:innen, Familie oder einer bunt zusammengewürfelten Crew in See stichst – ein gecharterter Törn entlang der kroatischen Küste bietet Sonne, Wind, Salzwasser und unvergessliche Momente. In diesem Artikel erfährst Du, wie Du Deinen ersten Segelurlaub planst, was es zu beachten gilt, wie viel das Ganze kostet und welche Tricks Dir helfen, dabei auch noch Geld zu sparen.

Die Anreise: In wenigen Stunden an die Adria

Die meisten Segelurlaube starten in Istrien oder Norddalmatien. Beide Regionen sind mit dem Auto in rund 4 bis 6 Stunden von Graz aus erreichbar:

Pula, Rovinj, Poreč (Istrien) : ca. 4:30 h

: ca. 4:30 h Zadar, Biograd na Moru (Norddalmatien) : ca. 5:30 h

: ca. 5:30 h Split, Trogir (Mitteldalmatien): ca. 6:30 h

Dank der gut ausgebauten Autobahnen ist die Anreise bequem, oft mit kurzen Zwischenstopps möglich. Die eigene Anreise spart zudem die Flugkosten und erlaubt flexibles Gepäck.

Wenn Du morgens in Graz losfährst, kannst Du nachmittags bereits mit einem Kaffee in der Marina sitzen, das erste Glitzern des Wassers im Auge und die Vorfreude auf den Törn in der Nase. Die warme Brise streicht Dir übers Gesicht, irgendwo klappert ein Fall am Mast, und der Duft von Pinien und Meer versetzt Dich sofort in Urlaubsstimmung.

Was brauche ich für den ersten Segelurlaub?

Charterschein oder Skipper : Wer keinen Bootsführerschein hat, benötigt einen Skipper (ca. 150–200 €/Tag).

: Wer keinen Bootsführerschein hat, benötigt einen Skipper (ca. 150–200 €/Tag). Crew : Am besten mit 4 bis 6 Personen planen, um die Kosten zu teilen.

: Am besten mit 4 bis 6 Personen planen, um die Kosten zu teilen. Revierkenntnisse oder Revierführer : Praktisch für die Tagesplanung.

: Praktisch für die Tagesplanung. Technik-Grundwissen : Nicht Pflicht, aber hilfreich.

: Nicht Pflicht, aber hilfreich. Gute Laune & Teamgeist: Der wichtigste Faktor für den Erfolg an Bord.

Schon das erste Einsteigen an Bord, das Ablegen bei leichtem Wind, der Duft von Salz in der Luft und das sanfte Wiegen der Yacht geben Dir das Gefühl, dass der Alltag meilenweit entfernt ist. Wenn das Segel knatternd in den Wind geht und die Yacht lautlos durchs Wasser schneidet, beginnt das Abenteuer.

Was kostet ein Segelurlaub?

Saison Yacht/Woche Skipper p. P. ca. Mai 2.000 € 1.200 € ab 600 € Juli/August 3.500 € 1.400 € ab 850 € Sept./Okt. 2.200 € 1.200 € ab 650 €

Zusätzlich:

Endreinigung & Transitlog: 150–300 €

Touristensteuer: ca. 10 €/Woche

Treibstoff: 100–200 €

Liegeplatz: 50–200 €/Nacht

Verpflegung nach Bedarf

Wo starten? Marinas für Einsteiger

Hier beginnt der Törn mit einem Sprung ins klare Wasser – oder mit einem kühlen Getränk im Cockpit, während die Sonne hinter den Masten untergeht.

Beliebte Segelrouten & Highlights

Wer seinen Törn von Pula oder Biograd startet, hat unzählige Möglichkeiten für traumhafte Segelrouten an der kroatischen Adria – ob entspannt mit Familie oder aktiv mit sportlicher Crew.

Route 1: Istrien entdecken (Pula – Rovinj – Vrsar – Brijuni-Inseln – Pula)

Diese Route ist perfekt für Einsteiger: kurze Etappen, charmante Altstädte, einfache Navigation. Ein Highlight ist der Nationalpark Brijuni – eine grüne Oase mit römischen Ruinen und Safaripark.

Die Kornaten bestehen aus über 80 teils unbewohnten Inseln mit türkisfarbenen Buchten und glatten Karstfelsen. Das Segeln hier fühlt sich wie in einer anderen Welt an – wild, ursprünglich, wunderschön.

Diese Route bietet ideale Mischung aus Natur und Nightlife. Tagsüber in einsamen Buchten baden, abends durch die Gassen von Hvar oder Vis schlendern – mediterranes Lebensgefühl pur.

Kulinarik an Bord & an Land

Ein Segeltörn ist auch eine Reise für den Gaumen. Morgens Kaffee im Cockpit, mittags frisch gebratener Fisch auf dem Gaskocher, abends ein Glas dalmatinischer Rotwein unter Sternen – so schmeckt Urlaub.

Kulinarische Tipps:

Frischen Fisch, Gemüse und Brot direkt in kleinen Hafenorten kaufen

Olivenöl, Pager Käse und getrocknete Feigen als Bordproviant

Konobas mit eigenem Steg bieten oft gratis Anlegen bei Konsumation

In Hvar und Vis: fangfrische Meeresfrüchte oder „Peka“ (Fleisch oder Tintenfisch unter der Glocke geschmort)

Tipp: Wer an Bord kocht, spart bares Geld – und hat oft das bessere Panorama!

Nachhaltiges Segeln: Tipps für umweltbewusste Törns

Segeln gilt als eine der umweltfreundlichsten Reiseformen – vorausgesetzt, man verhält sich achtsam. Kleine Veränderungen machen einen großen Unterschied:

Wasser sparen : Kurzes Duschen, Spülen mit Meerwasser

: Kurzes Duschen, Spülen mit Meerwasser Müll trennen & an Land entsorgen : Plastik bitte nicht über Bord

: Plastik bitte nicht über Bord Biologisch abbaubare Seife verwenden : für Mensch und Meer

: für Mensch und Meer Motorlaufzeit minimieren : Der Wind ist kostenlos und leise

: Der Wind ist kostenlos und leise Keine Seegraswiesen zerstören: Nur in Sandgrund oder an Bojen ankern

Wer nachhaltig segelt, schützt nicht nur die Schönheit der kroatischen Küste, sondern erlebt sie auch intensiver – bewusster, respektvoller, echter.

Insidertipps für Einsteiger

Erste Nacht im Hafen verbringen – ideal, um anzukommen und sich mit dem Boot vertraut zu machen

– ideal, um anzukommen und sich mit dem Boot vertraut zu machen Kurze Etappen planen – 2–4 Stunden pro Tag reichen vollkommen

– 2–4 Stunden pro Tag reichen vollkommen Reiseapotheke mitdenken – Sonnencreme, Mückenspray, Pflaster, Reisetabletten

– Sonnencreme, Mückenspray, Pflaster, Reisetabletten Lokale Konobas nutzen – dort gibt’s oft kostenlosen Stegplatz gegen ein Abendessen

– dort gibt’s oft kostenlosen Stegplatz gegen ein Abendessen Wasserhaushalt im Blick behalten – duschen lieber in der Marina als an Bord

Packliste für den ersten Törn

Dokumente & Basics

Reisepass oder Ausweis

Bootsführerschein oder Skippervertrag

Bordkasse

Kleidung

Wind- und Regenjacke

Badebekleidung

Sonnenschutz-Kleidung

Rutschfeste Schuhe

Persönliches

Sonnencreme (hoher LSF)

Sonnenbrille mit Band

Reiseapotheke

Kulturbeutel mit ökologischer Seife

Extras