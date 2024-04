Die TOP 25 Ausflugsziele der Steiermark

So vielfältig wie die Steiermark selbst zeigt sich das aktuelle Ranking: Mit dem Grazer Schlossberg, der Zotter Erlebniswelt oder Park Schloss Eggenberg und der Tierwelt Herberstein sind die Interessen unserer Ausflügler gut zu erkennen - von kulturell über genussvoll bis hin zu familienfreundlich.

Mit dem Frühling startet in der Steiermark die Ausflugsziele-Saison. Wo es die Ausflügler in hinzieht, hat Steiermark Tourismus erfasst: Die beliebtesten Ausflugsziele im Jahr 2023 waren der 1. Grazer Schlossberg, 2. die Zotter Erlebniswelt und 3. der Park Schloss Eggenberg fast ex aequo mit der 4. Tierwelt Herberstein. Die meistbesuchten Ausflugsziele nach Schätzungen sind die Basilika Mariazell, der Stubenbergsee und der Motorikpark Gamlitz.

Die Steiermark ist nicht nur ein beliebtes Urlaubsland, sondern punktet auch mit wunderbaren Ausflugszielen. Dabei hat das grüne Herz Österreichs eine ganze Bandbreite zu bieten: von Kulinarik über Sport und Kultur bis hin zur Entspannung – ein bunter Mix an Möglichkeiten wartet darauf von Groß und Klein entdeckt zu werden.

so Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl.

TOP 25 meistbesuchte Sehenswürdigkeiten in der Steiermark mit Bezahl-Eintritten

Steirische Sehenswürdigkeiten Besucher Schlossberg (Bahn & Lift) 1109 740 Zotter Schokoladentheater 266 741 Schloss Eggenberg Park 252 530 Tierwelt Herberstein 252 372 Schöcklseilbahn (Fahrten) 176 032 Dachstein Gletscherbahn inkl. Eispalast, Hängebrücke,… (letzter Betriebstag am 5.9.23 aufgrund von Umbauarbeiten) 158119 Sommerrodelbahn Koglhof (Fahrten) 135 946 Kindermuseum Frida & freD, Graz 110 403 Wilder Berg Mautern 101 912 Loser (Bergbahnen & Panoramastraße, Sommer Auffahrten) 94177 Mariazeller Bürgeralpe (Bergbahnen, Sommer Auffahrten) 85 081 Kunsthaus Graz 78 725 Burg Riegersburg 77000 Playworld Spielberg 72000 Österreichisches Freilichtmuseum, Stübing 68649 Rittisberg Coaster, Ramsau (Fahrten) 67330 Mountain GoKart, Hochwurzen (Fahrten) 65000 Ökopark Hochreiter 60000 Sommerrodelbahn Hexenexpress, Schöckl (Fahrten) 59137 Greifvogelwarte Riegersburg 59 000 Tauplitzalm (Alpenstraße & Tauplitzer Bergbahnen) 58696 Graz Museum Schlossberg gleichauf mit Stift Admont 58 000 Landeszeughaus, Graz 57183 Abenteuerpark Gröbming & Zipline & flying Coaster 55400 Grundlsee Schifffahrt 53400

TOP 10 Sehenswürdigkeiten 2023 ohne bezahlte Eintritte)

Basilika Mariazell 700 000 Stubenbergsee 350 000 Motorikpark Gamlitz I Fehndorf 105 000 Grüner See 100 000 Wallfahrtskirche Pöllauberg 92000 Pfarrkirche Pöllau (inkl. Schloss) 90000 Romantischer Bründlweg ex aequo Themengärten Pöllauberg 50000 Österreichischer Skulpturenpark Premstätten 38 031 Farmer-Rabensteiner KG 36700 St. Barbara Kirche – Hundertwasser Bärnbach ex aequo mit Brauerei Leutschach 30000

Die 10 meistbesuchten Sehenswürdigkeiten 2023 mit Schwerpunkt Kulinarik

Zotter Schokoladenmanufaktur (bez. Eintritte) 266 741 Farmer-Rabensteiner KG (bez. Eintritte, Überhang unbez. Eintritte) 36700 Salzwelten Altaussee (bez. Eintritte) 31806 Brauerei Leutschach (bez. Eintritte, Überhang unbez. Eintritte) 30000 Vulcano Schinkenmanufaktur (bez. Eintritte) 25131 The Cheese Artist – Fromagerie zu Riegersburg (bez. Eintritte) 19735 Gölles – Manufaktur für edlen Brand & feinen Essig (bez. Eintritte) 17 487 Braumuseum Gösser (bez. Eintritte) 10 255 Brauhaus BEVOG (bez. Eintritte, Überhang unbez. Eintritte) 9000 Brauerei der Sinne, Murau (bez. Eintritte) 7173

Da die steirischen Thermen nicht nur als Tages-Ausflugsziel zur Verfügung stehen, sondern auch vielfach von Nächtigungsgästen genutzt werden, sind diese in der Statistik der Ausflugsziele nicht berücksichtigt. Auch Veranstaltungen von Sport bis Kultur und Konzerte wurde nicht berücksichtigt.