15-Jähriger bedroht Jugendliche und recherchiert Anschlagspläne

Leibnitz. Polizisten haben einen 15-Jährigen aus der Südsteiermark festgenommen. Der Jugendliche soll rund um den Bahnhof Kaindorf an der Sulm mehrere Jugendliche mit einem Messer bedroht haben. Außerdem recherchierte er laut Ermittlungen intensiv zu Waffen, Bombenbau und Angriffen auf die Polizei. Der Verdächtige befindet sich in Haft.

Wochenlange Ermittlungen der Polizeiinspektion Leibnitz führten zur Identifizierung des Jugendlichen. Am 25. Juni 2025 soll er zwei 14-jährige Mädchen mit einem Messer bedroht und danach mit einem E-Scooter geflüchtet sein. Wenige Tage später, am 29. Juni, verfolgte er laut Polizei einen weiteren 14-Jährigen maskiert auf einem E-Scooter und bedrohte ihn ebenfalls mit einem Messer. Eine weitere Anzeige wegen Belästigung durch einen vermummten E-Scooter-Fahrer am Bahnsteig brachte schließlich den Durchbruch: Die Beamten forschten den 15-jährigen Österreicher anhand einer Personenbeschreibung aus.

Waffen und Bombenattrappe gefunden

Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Hausdurchsuchung an. Mit Unterstützung der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) stellten Polizisten zahlreiche gefährliche Gegenstände sicher: Stichwaffen, Äxte, Schwerter, eine Machete, Airsoft- und CO2-Waffen sowie mit Nägeln versehene Baseballschläger. Besonders auffällig war ein Hosengürtel, den der Jugendliche zu einer Bombenattrappe umgebaut hatte. Die Behörden verhängten ein Waffenverbot gegen ihn.

Suche nach Anschlagsplänen

Auf dem Handy des Jugendlichen fanden Ermittler umfangreiche Suchanfragen. Darunter: Informationen über Amokläufe, Bombenbau, das Darknet, brennende Polizeiautos und tote Polizisten. Besonders brisant: Der 15-Jährige suchte offenbar gezielt nach Informationen über die Polizeiinspektion Leibnitz, etwa Personalstand und Schichtwechselzeiten. Die Polizei nahm ihn daraufhin fest.

Weitere Vorwürfe und Untersuchungshaft

Zusätzlich steht der Jugendliche im Verdacht, Mopedhelme bei einem Einbruch gestohlen zu haben. Bereits Anfang des Jahres soll ihn seine Schule suspendiert haben, nachdem er Mitschüler bedroht hatte. Bei der Einvernahme zeigte er sich nur teilweise geständig. Die Waffen habe er angeblich nur als Deko oder Werkzeuge gesammelt. Seine Internetrecherchen begründete er mit Neugier. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Einlieferung in die Justizanstalt Graz-Jakomini an.