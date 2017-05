Eis-Test: Wer macht das beste Eis in Graz?

In der Sommerzeit ist unser Artikel über das beste Eis in Graz ein Renner. Aus einer damaligen Bewertung der Kleinen Zeitung, bei der eine Jury den besten Eis-Macher von Graz kürte und im Test das Eis nach Geschmack, Konsistenz, Erfrischungsfaktor und Optik benotete, machten wir eine Dauerumfrage. im Sommer 2017 starten wir eine neue Umfrage sobald wir wissen, welche Eissalons 2017 in Graz geöffnet haben.

Wo vor vielen Jahren ein Kugel Eis in Graz durchwegs noch 1 € kostete, liegt heute der Preis für eine Eiskugel deutlich darüber. Besonders viele Eisläden gibt es in der Grazer Innenstadt in und rund um die Sporgasse. An heißen Sommertagen bilden sich sogar Schlangen vor den Eissalons, sodass man sich einen Weg in der engen Gasse bahnen muss.

Bestes Eis in Graz im Dauer-Eistest von Inside@Graz

Sorger am Jakominiplatz 21

Zafita in der Girardigasse 6 -8

Philipp in der Krenngasse 38

Gelateria by Luis am Südtirolerplatz 16

Sax in der Sporgasse 13

Temmel am Hautplatz 17

BetSy’s in der Reitschulgasse 9

Eis-Greissler in der Sporgasse 10

Welche Konditorei beziehungsweise Eis-Salon macht für dich das beste Eis in Graz? Schreibe unten einen Kommentar! (Anmerkung: Am ersten Bild ist ein Eissalon in der Sporgasse zu sehen)

Eis Fotogalerie

Falls dein Favorit in dieser Umfrage fehlt, schreibe bitte einen Kommentar!