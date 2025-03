Eisperle Eis bei SPAR & INTERSPAR erhältlich

Ab sofort sind sechs handverlesene Sorten der Eisbecher von Eisperle in allen INTERSPAR-Filialen österreichweit sowie in allen SPAR-Filialen in der Steiermark und im Südburgenland erhältlich.

Die neuen Eis-Becher bei Spar & Interspar im Überblick:

🍦 Peanut Chocolate Dream – Erdnussbutter mit Schoko-Fudge und knackigen Erdnüssen

🍦 Chocolate Berry Bliss – Schokoladeneis mit Himbeer-Sauce und Schoko-Cookies

🍦 Hazel Dazzle – Haselnusseis mit verführerischem Schoko-Haselnuss-Fudge

🍦 Vanilla Dance – Bourbon-Vanille mit Schokoladensauce und Haselnuss-Krokant

🍦 Fruit Explosion – Mango-Sorbet mit Erdbeer-Swirl

🍦 Sour Blue – Zitronensorbet mit Heidelbeer-Twist

Alle Sorten sind vegan und bestehen laut eigenen Angaben aus hochwertigen Zutaten. Der Preis pro Becher liegt bei 5,99 Euro.

Nach zahlreichen Auszeichnungen – darunter fünfmal bestes Eis der Steiermark und der prestigeträchtige Titel bestes Eis Österreichs – sei dieser Schritt eine logische Weiterentwicklung für das Unternehmen.

Dieser große Schritt war lange geplant, und endlich konnten wir ihn umsetzen! Unser Ziel war es immer, kompromisslose Qualität mit den besten regionalen Zutaten zu vereinen – jetzt bringen wir dieses außergewöhnliche Geschmackserlebnis direkt in den Handel. Wir wollen zeigen, dass Eis nicht nur eine Süßigkeit ist, sondern ein echtes Handwerk – mit Leidenschaft, Innovation und besten Zutaten. Jeder Löffel unserer Eiscreme erzählt diese Geschichte.

so Mariane Leyacker-Schatzl, Gründerin von Die Eisperle.

Die Eisperle wurde 2017 in Graz gegründet und habe sich mit bisher 4 Standorten zu der gefragtesten Premium-Eismanufaktur Österreichs entwickelt. Mit Fokus auf Nachhaltigkeit, Regionalität und handwerkliche Perfektion setze das Unternehmen laut eigenen Angaben neue Maßstäbe im Bereich hochwertiger Eiskreationen.

Foto: Eisperle