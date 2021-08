Zuckero ist der neueste Eisladen in Graz und versucht sich in der Hans-Sachs-Gasse 14 im harten Grazer Eisgeschäft zu etablieren. Das Unternehmen aus Wien wirbt damit, beim Eis gänzlich auf Konservierungsmittel, Stabilisatoren, künstliche Geschmacksverstärker bzw. Aromen und Farbstoffe zu verzichten. Zudem sollen Kunden neben regionaler Vollmilch auch vegane Eissorten mit Kokos-, Soja-, Hafer- und Mandelmilch erhalten. Einige Eissorten sind mit Birkenzucker, Stevia oder Erythrit gesüßt.

Bei allen Fruchtsorten spricht vor allem die Intensität des Fruchtgeschmacks durch den sehr hohen Fruchtanteil für sich! Dank der bei unseren Eltern oder unseren Bauern frisch gereiften Früchten, bleibt der Original-Geschmack in unserem Eis hundertprozentig erhalten!

Bei unserem Besuch am 27. Juli ist es kurz vor 11 Uhr, also vor den Öffnungszeiten. Aber die Türe ist offen und wir haben nach einer Radtour in die Innenstadt Lust aufs Eis! Freundlich empfängt uns der Verkäufer in der kleinen, aber ansprechend gestalteten Eisdiele und fragt nach unseren Wünschen. (Hinweis zur Bewertung: Da wir die ersten waren, müssten wir natürlich 5 Sterne für die Wartezeit vergeben. Unsere Kollegin war ein paar Tage vorher bei der Eisdiele und musste etwas länger warten. Deshalb bewerten wir hier am Ende mit vier Sternen)

Vorab werden wir gefragt, ob wir zum ersten Mal da sind. Als wir dies bejahen, erklärt uns der Verkäufer welche Sorten mit Birkenzucker sind und auch die veganen Eissorten.

Das Sortiment

Die Auswahl erscheint uns groß und eine gute Mischung. Fruchtige, cremige und exotische Eissorten: vom Klassiker Erdbeer, über Amarena Kirsch bis hin zu Hugo und Birne mit Basilikum. Wir meinen, wir testen jeweils eine Kugel Eis. Unser Jüngster in der Redaktion kann sich nicht zwischen zwei Sorten entscheiden, deshalb fragen wir nach, ob man eine Kugel Eis auch mischen kann. Klar kann er!

Was kommt in die Eistüte?

Wir entscheiden uns für eine Kugel Walderdbeere, eine gemischte Kugel Zitrone / Waldbeere und eine Kugel Mango. Laut Preisliste kostet eine Kugel 1,80€.

Bereits nach erstem Eisschlecken stellen wir fest: Erfrischend. Pur im Geschmack.

Die intensiv rote Waldbeere ist fruchtig, mit Birkenzucker gesüßt und am Gaumen etwas kristallig. Zitrone schmeckt sehr zitronig und nicht zu süß! Das Mango Lassi schmeckt ebenfalls sehr natürlich. Uns konnten die fruchtigen, nicht überzuckerten Eissorten überzeugen.