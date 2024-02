Die Bäckerei Kern zählt zu den bekanntesten Bäckereien in Graz. 12 Filialen in Graz, alleine drei am Standort LKH Graz. Wir machten zum Fasching 2024 den Faschingskrapfen von der Bäckerei Kern Genuss-Test! Wie findest du die Krapfen? Schreibe uns deinen Kommentar.

➡ Umfrage zum Thema jetzt teilnehmen: Die besten Krapfen in Graz

Beim ersten Reinbeißen in den am Morgen gekauften Krapfen von der Bäckerei Kern Filiale (1,75 € pro Stück) in der Herrgottwiesgasse, merken wir „so soll ein Krapfen schmecken“ Der Preis liegt 2024 erfreulicherweise zu den günstigeren Faschingskrapfen in Graz.

Der obere Teil vom Krapfen ist durchgehend mit Staubzucker bedeckt und die Marillenmarmelade als Füllung befindet sich schön in der Mitte Teiges. Die Marmelade schmeckt fruchtig nach Marille und ist für unserem Gaumen nicht zu süß. Alternativ gibt es übrigens auch Krapfen ohne Staubzucker oben drauf zu kaufen.

Die Küchenwaage zeigt uns 86g für das traditionelle Faschingsgebäck an.