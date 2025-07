Am 4. und 10. Juli 2025 wurde zwei Männer in Istrien von der Polizei wegen Filmens von Kindern festgenommen.

Die Polizei hat strafrechtliche Ermittlungen gegen einen 54-jährigen costaricanischen Staatsbürger abgeschlossen und den Verdacht auf Kindesmissbrauch für pornografische Zwecke festgestellt. Der Mann steht im Verdacht, am 4. Juli gegen 10:20 Uhr in einer Touristenanlage in Istrien nackte Kinder mit einer Brille und eingebauter Videokamera gefilmt zu haben.

Aufgrund eines Haftbefehls durchsuchte die Polizei die Brille und fand Aufnahmen mit belastendem Inhalt. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen wurden zudem ein Mobiltelefon und eine weitere Brille mit eingebauter Videokamera sichergestellt.

Nach Abschluss der strafrechtlichen Ermittlungen wurde der costaricanische Staatsbürger in die Untersuchungshaft der istrischen Polizei eingeliefert.

Weiterer Mann wegen Filmens von Kindern festgenommen

Am 10. Juli gegen 13:50 Uhr erwischten Sicherheitsbeamte in einer Touristenanlage in Istrien einen 51-jährigen Italiener, der mit einer Minikamera in seiner Sonnenbrille nackte Kinder am Strand filmte.

Die Polizei wurde sofort über das verdächtige Verhalten des Mannes informiert und durchsuchte die Räumlichkeiten und Fahrzeuge des Italieners sowie die von ihm aufgenommenen Aufnahmen. Dabei wurde belastendes Material gefunden.

Nach Abschluss der Ermittlungen wurde der Verdächtige in Untersuchungshaft genommen.

Polizei bittet Eltern um erhöhte Aufmerksamkeit

Die Polizei Istrien richtet einen klaren Appell an alle Eltern:

Beobachtet eure Kinder am Strand genau.

Lasst sie nie unbeaufsichtigt spielen.

Achtet darauf, dass sie stets Badebekleidung tragen.

Meldet verdächtige Personen sofort unter der Notrufnummer 192.

Sicherheit beginnt mit Aufmerksamkeit. Helft mit, Kinder vor Missbrauch und Ausbeutung zu schützen.

Foto: Polizei Istrien