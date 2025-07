Neue Polizeiinspektion Feldkirchen bei Graz eröffnet

Am 8. Juli 2025 öffnete die neue Polizeiinspektion Feldkirchen bei Graz offiziell ihre Türen. Innenminister Gerhard Karner und Landespolizeidirektor Gerald Ortner eröffneten gemeinsam die modern ausgestattete Dienststelle. Nach dem Umzug befindet sich die Polizeiinspektion nun in der Schloßgasse 2 in einem barrierefrei zugänglichen Gebäude mit Sicherheitsschleuse, getrennten Sanitärbereichen und Umkleiden.

Seit 1. Oktober 2023 leitet Kontrollinspektor Nikolaus Tanner die Inspektion. Der Zuständigkeitsbereich umfasst unter anderem den Flughafen Graz sowie zwei Asylquartiere. In der Nacht werden von der Polizeiinspektion auch Einsätze in südlichen Grazer Bezirken durchgeführt. Rund 7.500 Menschen verlassen sich auf die Sicherheitsarbeit der Beamtinnen und Beamten in Feldkirchen.

Landespolizeidirektor Gerald Ortner betonte beim Festakt:

In den vergangenen zwei Jahren haben wir in der Steiermark acht neue Polizeiinspektionen eröffnet, heuer sind es fünf. Das ist ein klares Zeichen für den kontinuierlichen Ausbau unserer Sicherheitsinfrastruktur.

PI-Kommandant Nikolaus Tanner:

Wir freuen uns sehr über die neue Dienststelle. Sie bietet zeitgemäße Ausrüstung und mehr Komfort für unsere tägliche Arbeit. Der Weg dorthin war herausfordernd. Gemeinsam mit dem Bürgermeister und anderen Beteiligten haben wir zuerst über einen Umbau der alten Dienststelle gesprochen. Doch die war in einem so schlechten Zustand, dass wir schließlich nach einem neuen Standort gesucht haben. Der Bürgermeister hat uns dabei großartig unterstützt. Die alte Dienststelle war einfach nicht mehr zeitgemäß und teilweise baufällig. Es war höchste Zeit für eine Veränderung. Jetzt sind wir froh, in einer modernen und funktionellen Umgebung arbeiten zu können. Besonders bedanken möchte ich mich bei allen, die uns in dieser Phase begleitet und unterstützt haben. Die neue Inspektion bedeutet für uns einen echten Qualitätssprung.

Bürgermeister von Feldkirchen bei Graz, Erich Gosch:

Für mich persönlich und auch als Bürgermeister hat diese Polizeiinspektion einen ganz besonderen Stellenwert. Unsere Bevölkerung legt großen Wert darauf, dass es in der Gemeinde eine eigene Polizeidienststelle gibt, die für Sicherheit sorgt. Die enge Zusammenarbeit mit Feuerwehr und Rettung gehört bei uns zur gelebten Kultur. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Schritte setzen konnten, um diese neue Inspektion zu verwirklichen.

Staatssekretär Jörg Leichtfried:

Ich danke allen Polizistinnen und Polizisten, dass sie diesen Beruf gewählt haben – nicht für sich selbst, sondern um anderen Menschen zu helfen. In einer Zeit, in der vieles egoistischer wird, ist das keine Selbstverständlichkeit. Es gibt keinen großen Unterschied zwischen den Bereichen innerhalb der Polizei. Alle arbeiten für dasselbe Ziel: Die Menschen in Österreich sollen sicher leben, einkaufen und arbeiten können, ohne Angst zu haben. Dafür braucht es Personal, moderne Ausstattung und gute Rahmenbedingungen – wie eben eine neue Dienststelle. Ich wünsche der Polizeiinspektion Feldkirchen alles Gute und vor allem: Kommt immer gesund nach Hause!

Landesrat Stefan Hermann und ehemaliger Vizebürgermeister von Feldkirchen bei Graz:

Diese neue Polizeiinspektion hat enorme Bedeutung für die Sicherheit und Infrastruktur im Grazer Süden. Die Region wächst stark, damit steigen auch die Herausforderungen für die Exekutive. Von Verkehrsunfällen bis hin zu sicherheitspolizeilichen Einsätzen – die Anforderungen sind vielfältig. Aber ein Polizeiposten ist mehr als ein Gebäude. Es geht um die Menschen, die hier arbeiten, und die starke Verankerung im gesellschaftlichen Leben. Unsere Polizistinnen und Polizisten sorgen nicht nur für Sicherheit, sondern sind auch präsent bei Veranstaltungen, im Schulumfeld und in der Zusammenarbeit mit anderen Einsatzorganisationen. Das ist gelebte Nähe zur Bevölkerung. Ich wünsche allen viel Erfolg und sichere Rückkehr von ihren Einsätzen.

Innenminister Karner:

Diese neue Polizeiinspektion steht sinnbildlich für das Rückgrat unserer Sicherheitsstruktur: die Polizeiinspektionen im ganzen Land. Sie sind das Fundament, auf dem moderne Polizeiarbeit aufbaut. Ich danke Kontrollinspektor Tanner und seinem Team herzlich für ihren täglichen Einsatz. Mein Dank gilt auch der Gemeinde, die das Projekt aktiv unterstützt hat. Gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen – mit Bedrohungen durch illegale Migration, Extremismus oder Cyberkriminalität – ist es entscheidend, dass wir auf allen Ebenen zusammenarbeiten. Der Schulterschluss zwischen Bund, Land, Gemeinde und Einsatzorganisationen macht Österreich stark. Ich wünsche der Polizeiinspektion Feldkirchen alles Gute und danke allen, die diesen Festtag mit uns begehen.

Feierlicher Abschluss in Judendorf-Straßengel

Im Anschluss fand in Judendorf-Straßengel ein Festakt für 72 frisch ausgebildete dienstführende Polizistinnen und Polizisten statt. Sie feierten den erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung.

Innenminister Karner hob die Bedeutung moderner Rahmenbedingungen hervor:

Moderne Ausstattung und zeitgemäße Ausbildung sind die Basis erfolgreicher Polizeiarbeit. Mit der neuen Polizeiinspektion Feldkirchen und der Übernahme von über 70 Führungskräften setzen wir ein klares Zeichen für mehr Sicherheit in der Steiermark.

Die Zahl der Polizeischülerinnen und -schüler wächst: 2023 begannen 257 Personen ihre Ausbildung in der Steiermark, 2024 bereits 328 – ein Anstieg von über 25 Prozent. Bundesweit befinden sich derzeit über 4.000 Personen in Ausbildung. 2024 starteten 2.588 Frauen und Männer ihre Laufbahn bei der Polizei, rund 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch für 2025 bleibt die Nachfrage hoch: Bereits etwa 1.500 Personen haben die zweijährige Grundausbildung begonnen oder stehen kurz davor. Allein im März und Juni wurden 880 neue Kräfte aufgenommen, im September folgen weitere 330.

Titelbild: LPD Steiermark / Huber