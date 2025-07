Am Dienstagfrüh, dem 8. Juli 2025, krachte ein slowenischer Lkw auf der A9 Pyhrn Autobahn bei Seiersberg in eine Betonleitwand. Der Unfall geschah gegen 04.15 Uhr bei nasser Fahrbahn. Das Sattelkraftfahrzeug war aus Deutschland kommend in Richtung Slowenien unterwegs, geriet ins Schleudern und prallte gegen die Mitteltrennung.

Durch den Aufprall verschoben sich mehrere Betonelemente auf die Gegenfahrbahn in Richtung Graz.

Mehrere Fahrzeuge im Frühverkehr betroffen

Ein Pkw fuhr in der Folge gegen die Betontrümmer. Dadurch wurden zahlreiche Fahrzeuge in den morgendlichen Berufsverkehrsunfall verwickelt. Laut ersten Informationen waren rund zehn Fahrzeuge beteiligt. Eingebaute eCall-Systeme setzten automatische Notrufe ab.

Das Rote Kreuz brachte zwei Personen mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Graz. Die Polizei gibt derzeit keine weiteren Auskünfte zu möglichen Todesopfern. Angehörige sollen zuerst informiert werden.

Autobahn teilweise gesperrt

Die Aufräumarbeiten gestalten sich aufwändig und dauern aktuell an. In beide Fahrtrichtungen sind weiterhin Fahrspuren gesperrt. Die Autobahnpolizei befragt derzeit Unfallbeteiligte und untersucht den genauen Unfallhergang.