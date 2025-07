Bedienfehler: Mit E-Scooter gegen Taxi gekracht

Gegen 15.30 Uhr stand am 4. Juli 2025 eine 16-Jährige aus Graz am gestrigen Freitag mit einem E-Scooter an der Kreuzung Kärntner Straße/Hohenstaufengasse. Sie beabsichtigte den Schutzweg in Richtung Citypark zu überqueren.

Ein 62-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung stand zu diesem Zeitpunkt mit seinem Taxi in der Kärntner Straße in Richtung stadtauswärts im Stau. Als er bei Grünlicht der Ampel wieder weiterfuhr, prallte die 16-Jährige mit dem E-Scooter plötzlich gegen die Beifahrertür des Pkw. Sie hatte den erst kurz zuvor angemieteten E-Scooter unabsichtlich beschleunigt.

Die 16-Jährige kam zu Sturz und wurde am Bein schwer verletzt. Sie wurde vom Roten Kreuz ins UKH Steiermark nach Graz eingeliefert. Ein Alkotest mit beiden Unfalllenkern verlief negativ. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschade