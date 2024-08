Tigermückenfalle im Test – umweltfreundlich und ohne Gift

Unsere Redaktion ist in diesem Sommer besonders stark von Tigermücken geplagt und suchte verzweifelt nach einer effektiven Lösung. Beim Besuch vom Referatsleiter Strategischer Infektionsschutz (Gesundheitsamt der Stadt Graz), wurden wir und die Nachbarschaft vom Experten und seinem Team über mögliche Tigermücken Hotspots anhand Beispiele vor Ort aufgeklärt.

Im Zuge des Gesprächs sprachen neben den wichtigsten Punkten, die jeder gegen Tigermücken machen kann und sollte, auch über Fallen für Tigermücken. Eine Selbstbaulösung wäre beispielsweise einen Kübel mit Wasser zu befüllen, Heu oder andere Pflanzen reinzugeben und das Wasser stehen zu lassen. Die Tigermücken werden sich darauf stürzen und Eier ablegen. Ein paar Tage später schüttet man den Kübel in die Wiese – mit dem Wasser voller Larven. Das hilft natürlich nichts gegen die aktuell herumfliegenden Tigermücken, aber gegen die nächste Generation. Also ein klein wenig.

Was kann man noch gegen Tigermücken tun? Wir recherchierten weiter. Betroffene, die in typischen Moskitoregionen leben, berichten von einer Art Ventilator, der im Freien in eine Art Moskitonetz bläst, dazu ein CO2 Gerät. CO2 imitiert den menschlichen Duft und lockt dadurch alle Stechmückenarten stark an. Die Anzahl gefangener Tigermücken soll dadurch stark erhöht werden. Daneben gibt es von einem Hersteller aber auch eine Lösung mit einer Einsaugfalle aus Kunststoff in Verbindung mit CO2. Das teuerste an diesen Lösungen ist aber das CO2. Es soll relativ zügig verbraucht sein und die Auffüllung teuer (Noch dazu bläst man damit seinen extra CO2 in die Umwelt, so klein der Anteil auch sein möge). Mehr dazu aber an einer anderen Stelle.

Schlussendlich stießen wir 👉 auf Amazon auf dieses Produkt: Biogents BG-GAT im 2er-Pack „umweltfreundliche Moskitofalle für Außen, Mückenfalle gegen Vermehrung der Asiatischen Tigermücke & Dengue Mücke, pestizidfrei & Nicht-elektrisch“. Das Design war vielversprechend und so bestellten wir das Set mit 10 sogenannter Sticky Cards.

Biogents BG-GAT Moskitofalle

Die BG-GAT-Falle wird beschrieben als eine preisgünstige, passive Falle gegen Stechmücken, die leicht zu handhaben sein soll. Sie wurde speziell entwickelt, um die Tigermückenpopulation im Garten zu reduzieren. Diese Falle fängt Mücken ein, die bereits gestochen haben und nach einem Nistplatz suchen. Indem Du diese Mückenweibchen einfängst, vermeidest Du die Ablage von 50-100 Eiern pro Mücke und stoppst somit die Vermehrung.

👉 Biogents BG-GAT im 2er-Pack auf Amazon hier bestellen

Vorteile mit der BG-GAT:

Speziell gegen Tigermücken entwickelt: Effektiv gegen Asiatische Tigermücken und Gelbfiebermücken.

Effektiv gegen Asiatische Tigermücken und Gelbfiebermücken. Für den Außenbereich: Perfekt für den Garten, Terrasse und andere Outdoor-Bereiche.

Perfekt für den Garten, Terrasse und andere Outdoor-Bereiche. Kein Stromanschluss notwendig: Flexibel und unabhängig von Steckdosen.

Flexibel und unabhängig von Steckdosen. Keine giftigen Chemikalien: Sicher für Dich, Deine Familie und Haustiere.

Sicher für Dich, Deine Familie und Haustiere. Geringer Pflege- und Wartungsaufwand: Leicht zu reinigen und zu warten.

So funktioniert die BG-GAT:

Die BG-GAT nutzt Wasser und Reize zur Eiablage, um schwangere, weibliche Tigermücken anzulocken, die nach einem Eiablageplatz suchen. In der Falle dient das Netz als Barriere zum Wasser in der unteren Kammer. Die Mücken versuchen durch die transparenten Bereiche der Kammer zum Licht hin zu entkommen. Auf der Suche nach einem Ausgang bleiben sie an der klebrigen Oberfläche der Sticky Card hängen und sterben. Diese Sticky Card sollte nach zwei Wochen ausgetauscht werden, um die Effektivität der Falle zu gewährleisten.

Platzierung für optimale Wirkung:

Damit die BG-GAT ihre volle Wirkung entfalten kann, solltest du sie im Freien an schattigen, windgeschützten Plätzen in der Nähe von Brutstätten und feuchten Bereichen aufstellen. Achte darauf, andere Brutplätze wie Regentonnen zu vermeiden. Beginne frühzeitig im Jahr (ab etwa 15° C Außentemperatur) mit dem Einsatz der Falle, um die Mückenpopulation frühzeitig unter Kontrolle zu bringen.

Erfahrungsbericht

Nach 10 Tagen hat uns die BG-GAT-Falle diesen Juli gezeigt, wie effektiv sie ist. Wir platzierten wie in der Anleitung empfohlen jeweils ein Stück unter einem Strauch und unter einem kleinen Baum. Für den puren Naturgeruch füllten wir extra Regenwasser ein und gaben sicher, ist sicher – eine halbierte (B.t.i.) Culinex Tabletten in das Wasser (👉 Preis auf Amazon ansehen). Wäre vermutlich nicht notwendig gewesen, weil keine Stechmücke durch das Netz kommt. Wir haben das Ergebnis nicht abgezählt, aber hier ist eines der Klebefallen nach 10 Tagen im Kübel:

Bei der Gelegenheit haben wir noch ein paar kleine Blattreste entfernt, die von oben in die Falle gelangt sind und auch festklebten. Beim Test war die Leimkarte von klebrig, also steckten wir diese wieder in die Falle. Laut Hersteller soll man diese alle zwei Wochen austauschen. Insgesamt waren 10 Stick Cards im Set, also 5 je Kübel. Diese kann aber aber extra auf Amazon nachbestellen. 👉 Preis der Nachfüllpack hier ansehen

Tipp: Wenn du die Falle überprüften möchtest, halte eine elektrische Fliegenklatsche in deiner Hand und hebe diese zuerst über die Öffnung der Falle. Damit oben frei herumfliegende Tigermücken gleich erwischt werden! Jede weniger zählt :)

Fazit: Lohnt sich die Tigermückenfalle?

Mit der Biogents BG-GAT-Falle hast Du gegenüber einem Selbstbauflickwerk eine brauchbare und umweltfreundliche Lösung zur Bekämpfung von Tigermücken. Wenn du stark von Tigermücken in deiner Gegend, wie bereits in einigen Grazer Bezirken betroffen bist, probiere das Produkt aus und überzeuge dich selbst von der Wirksamkeit. Damit du deine Außenbereiche wieder sorgenfreier nutzen kannst. Natürlich solltest du und deine Nachbarschaft innerhalb 150 Meter auch die wichtigsten Punkte im Kampf gegen Tigermücken beherzen!

Nutzermeinungen zum Produkt

Anwender berichteten von einer deutlichen Reduktion der Mückenpopulation und konnten ihre Gärten und Terrassen wieder ungestört genießen. Die einfache Handhabung und die Tatsache, dass keine giftigen Chemikalien verwendet werden, wurden besonders positiv hervorgehoben. Die Meinungen zur Biogents BG-GAT Falle variieren, zeigen jedoch überwiegend positive Erfahrungen.

Viele Nutzer bestätigen in den Amazon Bewertungen, dass die Falle effektiv Tigermücken fängt und ihre Gärten deutlich mückenfreier macht. Besonders gelobt wird die spezifische Wirksamkeit gegen Tigermücken, ohne andere Insekten zu beeinträchtigen. Sie heben hervor, dass die Anleitung beachtet werden muss, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Das Produkt funktioniert gut, wenn es an schattigen, feuchten Plätzen aufgestellt wird und regelmäßig gewartet wird.

Einige empfinden den Preis der Falle als hoch, obwohl sie die Effektivität bestätigen. Einige überlegen, die Behälter selbst zu bauen und nur die Sticky Karten nachzukaufen. Ein paar Nutzer zeigen sich von der Effektivität nicht vollständig überzeugt und berichten von geringen Fangerfolgen, selbst nach mehrwöchiger Nutzung.

Hast du das Produkt bereits im Einsatz? Berichte uns von deinen Erfahrungen!

(Hinweis der Redaktion: Das Titelbild haben wir zur dekorativen Aufwertung mit einer AI Zeichnung einer Tigermücke versehen. Die Links zu Amazon sind Affiliate Links. Dir kostet das Produkt nicht mehr, du unterstützt damit aber unsere Arbeit. Danke!)