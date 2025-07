Neue Vortragsreihe „Rund um den Hund“ startet in Graz

Die Vortragsreihe Rund um den Hund ist erfolgreich angelaufen. Den Auftakt bildete am 9. Juli eine Veranstaltung im Häuserl im Wald in Mariatrost. Ziel der Reihe ist es, Hundewissen verständlich zu vermitteln und so das Zusammenleben von Mensch und Hund im städtischen Raum zu fördern.

Eingeladen sind alle Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer, Personen mit Interesse an einem eigenen Hund sowie jene, die mehr über Hundeverhalten erfahren möchten. Die Vortragsreihe versteht sich als theoretische Ergänzung zur kostenlosen Beratung auf den Grazer Hundewiesen, die seit Dezember 2022 angeboten wird.

Claudia Schönbacher, Tierschutzstadträtin der KFG, betont den zusätzlichen Nutzen:

Die Beratung auf den Hundewiesen ist ein wichtiger Schritt, aber oft fehlt die Zeit, auch theoretisches Hintergrundwissen ausreichend zu vermitteln. Deshalb bieten wir nun Vorträge in allen Stadtbezirken an.

Die Teilnahme ist kostenlos. Im Anschluss an jeden Vortrag gibt es eine offene Fragerunde, in der individuelle Anliegen geklärt werden können. Auch kleinere Kommunikationsprobleme zwischen Mensch und Hund lassen sich durch gezieltes Wissen oft leicht lösen.

Schönbacher hebt die Bedeutung eines respektvollen Miteinanders hervor:

Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer sollen sich mit ihren Tieren wohlfühlen, gleichzeitig sollen auch Menschen ohne Hund nicht in unangenehme Situationen geraten. Rücksichtnahme auf beiden Seiten ist entscheidend. Wer seinen Hund besser versteht, kann auch im Alltag besser reagieren.

Termine der Vortragsreihe 2025 – Beginn jeweils um 19 Uhr:

Mittwoch, 06.08. – Gasthaus Bernsteiner (Gries)

Montag, 22.09. – Gasthaus Lendplatzl (Lend)

Montag, 13.10. – Herzl Weinstube (Innere Stadt)

Montag, 10.11. – Gasthaus Kreuzwirt (Eggenberg)

Montag, 01.12. – Café NatyONE (St. Peter)

Die Termine für 2026 werden im Winter gesondert bekannt gegeben.

Fotocredit: Stadt Graz/Fischer