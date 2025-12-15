Mit dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember 2025 nahm die Koralmbahn planmäßig den Betrieb auf und sorgt seither für spürbare Verbesserungen im internationalen Bahnverkehr. Neben der bestehenden Verbindung nach Venedig profitieren Reisende nun auch von einer neuen, schnelleren Railjet-Verbindung zwischen Wien und Triest. Damit rücken Österreich und Italien auf der Schiene enger zusammen.

Die neue Strecke führt über Graz, Klagenfurt, Villach, Udine und Grado bis an die Adriaküste. Dadurch verkürzt sich die Reisezeit von Wien nach Triest deutlich auf 6 Stunden und 38 Minuten. Zuvor dauerte die Fahrt mehr als neun Stunden. Auch die Verbindung nach Venedig wird schneller und beträgt nun rund 7 Stunden und 10 Minuten. Der erste Railjet Xpress traf am Sonntag im Rahmen eines offiziellen Empfangs in Triest ein.

Kürzere Fahrzeiten und neue internationale Perspektiven

Durch die Inbetriebnahme der Koralmbahn profitieren nicht nur innerösterreichische Verbindungen, sondern auch der grenzüberschreitende Verkehr. Die schnelleren Direktverbindungen erhöhen den Komfort für Reisende und stärken gleichzeitig den klimafreundlichen Verkehr zwischen Mitteleuropa und dem Adriaraum.

Kurt Bauer, Leiter Fernverkehr der ÖBB Personenverkehr AG, betont:

Mit dem neuen Fahrplan ab 14. Dezember beginnt durch die Eröffnung der Koralmbahn ein neues Zeitalter im Bahnverkehr. Wir schaffen nicht nur mehr Angebot auf der Schiene, sondern auch deutlich kürzere Fahrzeiten. Innerhalb von 6:38 Stunden ist Triest von Wien aus erreichbar, Italien und Österreich rücken noch näher zusammen.

Fahrzeiten der Railjet-Verbindungen ab 14. Dezember 2025

RJX 131/137

Abfahrt Wien Hauptbahnhof: täglich um 06:53 Uhr

Abfahrt Graz Hauptbahnhof: täglich um 09:22 Uhr

Abfahrt Klagenfurt Hauptbahnhof: täglich um 10:05 Uhr

Ankunft Triest: täglich um 13:31 Uhr

RJX 132/136

Abfahrt Triest: Montag bis Freitag um 14:22 Uhr, Samstag und Sonntag um 14:37 Uhr

Abfahrt Klagenfurt Hauptbahnhof: täglich um 17:56 Uhr

Abfahrt Graz Hauptbahnhof: täglich um 18:41 Uhr

Ankunft Wien Hauptbahnhof: täglich um 21:07 Uhr

Ausgebautes Angebot auf der Südstrecke

Mit dem neuen Fahrplan erweiterten die ÖBB ihr Zugangebot auf der Südstrecke massiv. Zwischen Wien und Graz fährt nun ein Halbstundentakt, der insgesamt 33 tägliche Verbindungen ermöglicht. Zuvor waren es 18.

Zwischen Graz und Klagenfurt stehen nun 29 tägliche Bahnverbindungen zur Verfügung, während davor lediglich acht Busverbindungen angeboten wurden. Auch die Strecke Wien Klagenfurt wird deutlich aufgewertet und bietet nun 26 tägliche Verbindungen statt bisher zehn.

Durch die schnelleren Direktverbindungen nach Italien und Slowenien gewinnt das internationale Angebot weiter an Attraktivität. Die Koralmbahn entwickelt sich damit zunehmend zu einer zentralen Achse für den Bahnverkehr im Süden Österreichs und darüber hinaus.