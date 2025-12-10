Am Mittwochmorgen, dem 10. Dezember 2025, kam es am Griesplatz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus der Linie 40. Acht Businsassen, darunter mehrere Schulkinder, wurden leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 8:50 Uhr. Ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg fuhr mit seinem Pkw am Griesplatz stadtauswärts und wechselte dabei vorschriftswidrig vom Linksabbiegestreifen über eine Sperrlinie auf die Busspur. Sein Ziel war es offenbar, in die Zweiglgasse abzubiegen.

Zur gleichen Zeit befand sich ein von einem 59-jährigen Grazer gelenkter Linienbus auf der Busspur in Richtung Süden. Der Pkw streifte den Bus seitlich, woraufhin der Pkw durch die Restgeschwindigkeit des Busses noch einige Meter mitgeschleift wurde.

Im Bus wurden insgesamt acht Fahrgäste verletzt, darunter fünf Schulkinder. Zwei Erwachsene mussten vom Rettungsdienst ins UKH Graz gebracht werden. Die übrigen Betroffenen konnten vor Ort ambulant versorgt werden.

Der Buslenker und der Pkw-Fahrer blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.