Noch bis zum 2. Februar 2025. Die Grazer Winterwelt bietet Eislaufspaß auf 3.000 m² im steirischen Landessportzentrum. Erfahre alles zu Öffnungszeiten, Preisen, Eisdisco & Sportangeboten – ein Winterhighlight für Kinder und Erwachsene.

Eislaufen in der Grazer Winterwelt – Ein Wintertraum auf Kufen

Ein Sonntagmorgen in der Grazer Winterwelt. Die Temperaturen sind frisch, aber nicht eisig, und der Himmel zeigt sich in einem sanften Grau. Unser Time-Slot, den wir vorab online gebucht hatte, beginnt um 9 Uhr. Wir sind bereit gespannt, wie das Eislaufen in der Grazer Winterwelt sein wird!

Kurz nach 9 Uhr betreten wir die Eisfläche. Ein erster vorsichtiger Schritt, dann ein sanftes Gleiten – und sofort wird klar: Das Eis ist ein Traum. Glatt, gut präpariert, fast spiegelnd. Die Kufen gleiten mühelos darüber hinweg, es fühlt sich an, als würde das Eis die Läufer von selbst tragen. Die Stimmung ist angenehm – die Fläche ist gut besucht, aber nicht überfüllt. Es gibt für Kinder und Erwachsene genügend Platz, um entspannt seine Runden zu drehen.

Gegen 10 Uhr macht sich eine Veränderung bemerkbar. Das Eis wird ruppiger, kleine Unebenheiten entstehen, der Widerstand auf den Kufen nimmt zu. Man merkt: Viele Schlittschuhläufer haben bereits ihre Spuren hinterlassen. Doch die Begeisterung bleibt ungebrochen. Ob Anfänger oder geübte Eisläufer – jeder genießt das Gleiten über die Fläche. Kinder purzeln, aber stehen mit lachenden Gesichtern gleich wieder auf.

Pünktlich um 11 Uhr heißt es dann: „Bitte alle die Eisfläche verlassen.“ Die Zeit verging wie im Flug. Während wir unsere Schlittschuhe abschnallen, rollt bereits die große grüne Eismaschine an und beginnt mit ihrer Arbeit. Sie zieht ruhig und präzise ihre Bahnen, das zerfahrene Eis wird geglättet, die Fläche erstrahlt bald wieder in perfektem Glanz – bereit für die nächsten Eisläufer.

Die Grazer Winterwelt – Ein Ausflugsziel für Kinder und Erwachsene

Die Grazer Winterwelt, mit ihrem 3.000 m² großen Eislaufplatz, am Fuße des Grazer Schlossbergs gelegen, zieht Jahr für Jahr Besucher:innen aus nah und fern in das steirische Landessportzentrum.

Seit ihrer Eröffnung im Jahr 2005 hat sich die Grazer Winterwelt von einer kleinen Eisfläche zu einem beliebten Ausflugsziel für Familien und Sportbegeisterte mit einem der größten Eislaufplätze Österreichs entwickelt.

📅 Eislauf-Slots

⏰ Montag bis Sonntag:

09:00-11:00

11:30-13:30

14:00-16:00

17:00-19:00

🆕 Abend-Eislaufen

Donnerstag, Freitag & Samstag: 19:30-21:30

⛸ Grazer Winterwelt Eintrittspreise

Kinder unter 6 Jahren: kostenlos

kostenlos Kinder 6-10 Jahre: 4 €

4 € Jugendliche 11-16 Jahre: 6 €

6 € Ab 17 Jahre: 8 €

8 € Senioren (bis Jg. 1959): 7 €

7 € Familienkarten & 10er Blöcke: (nur vor Ort, bar zahlbar) 2 Erwachsene + 1 Jugendlicher: 20 € 1 Erwachsener + 2 Jugendliche: 18 € Jede(r) weitere Jugendliche: 5 €

(nur vor Ort, bar zahlbar) 10er Block für Einzeltickets: 10 + 2 (10 Tickets bezahlen + 2 Gratiseinheiten)

10 + 2 (10 Tickets bezahlen + 2 Gratiseinheiten) Sozialcard Besitzer:innen: Ermäßigte Tickets gegen Vorlage der Karte

🎵 Eisdisco – Tanzen auf dem Eis!

An den Wochenenden wird die Eisfläche zur Partyzone!

💃 Freitag: Antenne Steiermark – Classicrock, 80ies Delight, Partymixes & Weihnachtshits

🎶 Samstag: Radio Flamingo – Kult- & Kuschelschlager, Austropop-Hits, Partymusik

📅 Start: Jeweils 19:30-21:30 Uhr

⛸ Eislaufen & Schlittschuhverleih

⭐ 3.000 m² große Eisfläche – barrierefrei!

Schlittschuhverleih: Größe 25-48 , an der Kassa erhältlich

Größe , an der Kassa erhältlich Schlittschuhe schleifen: Erstschliff: 12 € Hohlschliff: 10 €

Eislaufhilfen für Kinder: 3 €

📚 Eislaufkurse

👶 Für Anfänger & Fortgeschrittene

📅 November – Januar

🧑‍🏫 Trainer: Dynamo Sportverein Graz

🏒 Eishockey

🔥 Perfekte Bedingungen für spannende Matches!

Spielzeiten: Montag – Sonntag: 19:00 – 20:20 Uhr & 20:40 – 22:00 Uhr

Kosten: 160 € / 90 Minuten

🎯 Eisstockschießen

🏆 Geselliges Wintervergnügen für Gruppen, Firmen oder Freunde!

Kosten: 90 € pro Stunde (inkl. Eisstöcke aus Birnenholz)

(inkl. Eisstöcke aus Birnenholz) Spielzeiten: Mo-Mi: 16:30 – 20:00 Uhr Do-Fr: 16:30 – 22:00 Uhr Sa: 14:00 – 22:00 Uhr So: 14:00 – 19:00 Uhr



📌 Buchung & Services

🎟️ Buchung: Time-Slots online reservieren empfohlen

Time-Slots online reservieren empfohlen 🚗 Erreichbarkeit: Öffentliche Verkehrsmittel empfohlen Parkplätze begrenzt!

⚠️ Sicherheit: Schutzhelme für Kinder (wichtig!) können ausgeliehen werden Umkleidemöglichkeiten & Sitzplätze vorhanden



