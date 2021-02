Eislaufen ist eine der beliebtesten Wintersportarten: Worauf achten?

Eislaufen ist eine der beliebtesten Wintersportarten und – ausreichend Abstand vorausgesetzt – auch in Zeiten von Covid-19 möglich. Eislaufen macht Spaß, fördert Beweglichkeit, Kraft und Koordination und ist für alle Altersklassen geeignet. Das Gleiten über die glitzernde Eisfläche sorgt für jede Menge Spaß.

Doch das Dahingleiten auf Kufen hat auch Tücken: Jährlich verletzen sich rund 5.000 Menschen in Österreich beim Eislaufen so schwer, dass sie laut KFV im Spital behandelt werden müssen. Rund die Hälfte davon (53 Prozent) sind Kinder und Jugendliche.

In Graz bietet sich in dieser Saison zum Eislaufen die Grazer Winterwelt, Hilmteich (Aktuell braucht es hier aber noch mehr kalte Temperaturen, vielleicht ändert sich die Lage mit dem vorhergesagten eisigen Wind die nächsten Tage) und Mariatrost an. In GU beispielsweise die Bad Weihmühle (Quelle stadt-graz.at)