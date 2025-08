Kroatien begeistert nicht nur mit türkisblauem Meer und historischen Städten, sondern auch mit einer facettenreichen Küche. Jede Region bringt ihre eigenen Spezialitäten auf den Teller – verwurzelt in Tradition, geprägt von hochwertigen Zutaten und weiterentwickelt durch moderne Nachhaltigkeit. Ob mediterran, bodenständig oder kreativ: Die Aromen des Landes erzählen Geschichten, die Du schmecken kannst.

Kvarner – Ausgezeichnete Genussregion mit Vielfalt

Zwischen Istrien und Norddalmatien gelegen, gilt die Kvarner Bucht als wahres Paradies für Feinschmecker. Kein Wunder, dass sie zur „European Region of Gastronomy 2026“ ernannt wurde. Das internationale Institut IGCAT würdigt damit die Bemühungen der Region rund um nachhaltige Kulinarik und kulturelle Identität.

In Kvarner vereinen sich gleich drei Küchenwelten:

Die mediterran inspirierte Küstenküche

Die traditionsreiche Inselküche

Die bodenständige Bergküche des Gorski Kotar

Auf dem Teller landen zarte Kvarner-Scampi, handgerollte Šurlice mit Lammragout, süßer Raber Kuchen, Wildgerichte sowie frische Forelle. Ergänzt wird das Angebot durch edle Weine und ausgezeichnete Olivenöle. Kein Zufall, dass viele Restaurants in der Region in renommierten Guides wie Michelin, Gault&Millau und bei den Jeunes Restaurateurs d’Europe vertreten sind.

Istrien – Trüffelgenuss und mediterrane Raffinesse

Die Halbinsel Istrien steht für kulinarische Höhepunkte auf höchstem Niveau. Hier wachsen schwarze und weiße Trüffel in den Wäldern rund um Motovun, während entlang der Küste Muscheln aus dem Limski-Kanal frisch auf den Tisch kommen.

Klassiker der istrischen Küche:

Hausgemachte Pasta wie Fuži oder Pljukanci

oder Gegrilltes Lamm

Tintenfischgerichte in Olivenöl und Kräutern

Dazu passen regionale Weine wie Malvazija und Teran, ebenso wie mehrfach prämiertes Olivenöl. Istrien verbindet Genuss mit Kultur und Nachhaltigkeit – und das macht die Region zu einem zukunftsweisenden Vorzeigemodell des kroatischen Tourismus.

Slawonien – Herzhaft, authentisch, traditionsreich

Im Osten Kroatiens liegt Slawonien, eine Region, die oft als das landwirtschaftliche Rückgrat des Landes gilt. Hier kommen kräftige, traditionelle Gerichte auf den Tisch – geprägt von pannonischen und mitteleuropäischen Einflüssen.

Typische Spezialitäten:

Würziger Fisch-Paprikasch (fiš paprikaš)

(fiš paprikaš) Kulen – luftgetrocknete Paprikasalami

– luftgetrocknete Paprikasalami Sarma – gefüllte Krautwickel

– gefüllte Krautwickel Knusprig gebratene Gans

Begleitet werden diese Gerichte von exzellenten Weißweinen, allen voran der Graševina. Slawonien punktet mit gelebter Esskultur, großzügiger Gastfreundschaft und einer tiefen Verwurzelung in Tradition. Wer das echte Kroatien schmecken möchte, wird hier fündig.

Fazit: Essen & Trinken in Kroatien

Kroatien serviert Dir eine kulinarische Vielfalt, die nicht nur satt macht, sondern begeistert. Vom Trüffelgericht in Istrien über die Meeresküche der Kvarner Bucht bis zur herzhaften Hausmannskost in Slawonien – jede Region bringt ihren ganz eigenen Geschmack mit. Also: Koffer packen, Appetit mitbringen und Kroatien auf der Zunge entdecken!