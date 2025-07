Am Donnerstagvormittag, dem 24. Juli 2025, kam es im Kreisverkehr Liebenauer Gürtel in Graz-Liebenau zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei stieß ein Pkw mit einer E-Bikerin zusammen. Die 39-jährige Grazerin erlitt schwere Verletzungen.

Gegen 10:30 Uhr fuhr die Frau mit ihrem E-Bike von Süden in den Kreisverkehr ein. Sie wollte in Richtung Innenstadt weiterfahren. Gleichzeitig näherte sich ein Pkw von Osten und fuhr ebenfalls in den Kreisverkehr ein. Dabei prallte das Auto mit dem Fahrrad zusammen. Die E-Bikerin stürzte und verletzte sich schwer.

Ein Team des Roten Kreuzes versorgte die Verletzte an Ort und Stelle und brachte sie anschließend ins LKH Graz. Laut ersten Informationen stand keiner der Beteiligten unter Alkoholeinfluss. Die Polizei untersucht nun den genauen Unfallhergang.