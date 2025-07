Kurz nach 17 Uhr ereignete sich am 2. Juli 2025 im Kreuzungsbereich Trappengasse mit der Wagner-Jauregg-Straße in Straßgang ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 60-jährige Grazerin wollte mit ihrem Pkw von der Trappengasse kommend in die Wagner-Jauregg-Straße einzufahren. Dabei dürfte sie das Moped einer 27-Jährigen übersehen haben.

Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmerinnen. Die Mopedlenkerin wurde mit schweren Verletzungen ins UKH Graz verbracht. Die Pkw-Lenkerin war nicht alkoholisiert.