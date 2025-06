Schwer verletzt: 13-Jährige von fahrerlosem Moped erfasst

Am Montagabend 9. Juni 2025, wurde ein 13-jähriges Mädchen von einem „fahrerlosen“ Moped erfasst und erlitt dadurch schwere Verletzungen.

Gegen 20 Uhr ereignete sich am Parkplatz eines Geschäftes in Straßgang ein kurioser Unfall.

Ein 15-jähriger Grazer nahm ein Moped in Betrieb und drehte so stark am Gas, dass ihm das Zweirad aus den Händen glitt und nach vorne wegfuhr. Nach wenigen Metern kam es zur Kollision zwischen dem Moped und einer 13-jährigen Fußgängerin.

Das Mädchen wurde durch den Aufprall zu Boden gestoßen und verletzte sich dabei schwer. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde sie in die Kinderklinik des LKH Graz gebracht.