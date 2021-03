Neue (teurere) Tarife für Straßenbahn, Bus und S-Bahn ab 1. Juli

Laut einem Entwurf, der die Kleine Zeitung heute exklusiv veröffentlicht hat, ist auch dieses Jahr mit Juli eine Tariferhöhung für Straßenbahn, Bus, und S-Bahn geplant. Die Tarife für Stundenkarte (eine Zone) und das Freizeitticket sollen unverändert bleiben. Die Jahreskarte wird aber um 17 Euro deutlich teurer. Angehoben sollen auch die Toptickets für SchülerInnen und Studierende werden.

Verkehrsstadträtin: Neuerlich geplante Verteuerung wirkt Fahrgäste-Rückholaktion und Klimazielen entgegen

Allen Bekenntnissen zu Klimaschutz und attraktiveren Öffis zum Trotz stehe mit 1. Juli die nächste Tariferhöhung ins Haus. Während andere den Nulltarif einführen, wird bei uns die Tarifschraube weiter angezogen. Dieser jährliche Automatismus muss beendet werden.

fordert KPÖ-Stadträtin Elke Kahr. Erneut soll die Erhöhung um durchschnittlich 2,25 % vor allem zu Lasten der „vergünstigen“ Jahreskarte gehen. Konkret geht ihr Appell an die Zuständigen in Stadt und Land, den noch für heuer geltenden Grund- und Tarifierungsvertrag neu aufzusetzen. Derzeit erlaubt dieses Übereinkommen den Unternehmen des Verkehrsverbundes eine Erhöhung der durchschnittlichen Ticketpreise um das 1,5-fache des VPI. Das Geld hole man sich bei der vergünstigten Grazer Jahreskarte (zurück): Mit ihrer Einführung 2015 gelang ein wichtiger Schritt, indem die Stadt eine Zuzahlung in der Höhe von € 175.- übernahm.

Leider wurde die Zuzahlung seither nicht angepasst, was bei den jährlichen Tariferhöhungen bedeutet, dass der Anreiz und damit auch der Lenkungseffekt immer mehr verpufft.

kritisiert die Verkehrsstadträtin. Mit der nun angekündigten Verteuerung auf € 315.- wird das vergünstigte Jahresticket noch einmal um 6 % teurer, d.h. die Steigerung beträgt binnen sechs Jahren schon überproportionale 38 %, wenn nicht die Stadt ihren Zuschuss erhöht. Elke Kahr abschließend: