Die Diskussion über eine mögliche Helmpflicht für Elektrofahrräder hat in Österreich Fahrt aufgenommen. Obwohl das Thema nicht im Regierungsprogramm steht, wird es aktuell ernsthaft debattiert. Doch die Mobilitätsorganisation VCÖ hält eine gesetzliche Verpflichtung für problematisch und sieht mehr Nachteile als Vorteile.

Risiko für Unfallopfer

Nach Einschätzung des VCÖ könnte eine Helmpflicht dazu führen, dass Radfahrende bei Unfällen automatisch eine Mitschuld tragen, wenn sie keinen Helm tragen. Selbst wenn sie von einem Raser oder einem alkoholisierten Autofahrer erfasst werden, müssten sie womöglich einen Teil der Kosten selbst übernehmen. Damit drohen finanzielle Risiken für unverschuldet Betroffene, während Versicherungen profitieren könnten.

Zahlen belegen E-Bike-Boom

Elektrofahrräder sind in Österreich längst etabliert. 2024 wurden 226.000 Stück verkauft – mehr als jedes zweite neu gekaufte Fahrrad. Insgesamt wurden in den vergangenen fünf Jahren über 1,1 Millionen E-Bikes angeschafft. Sie ermöglichen längere Arbeitswege, entlasten den Pendelverkehr und geben auch älteren Menschen neue Mobilität.

Helm schützt nicht immer

Zwar empfiehlt der VCÖ dringend das Helmtragen, doch Statistiken zeigen: Jeder zweite tödlich verunglückte E-Bike-Fahrende trug einen Helm. Entscheidend sei oft nicht der Helm, sondern die Geschwindigkeit und Größe des beteiligten Fahrzeugs. Zudem könne ein falsch getragener Helm ein trügerisches Sicherheitsgefühl vermitteln.

Wichtiger: Infrastruktur und Tempolimits

VCÖ-Experte Michael Schwendinger verweist auf wirksamere Maßnahmen: bessere Radwege und niedrigere Tempolimits. Kein einziger tödlicher E-Bike-Unfall ereignete sich im Vorjahr auf einem Radweg – alle passierten im Mischverkehr mit Autos. Zudem geschahen die meisten Unfälle auf Straßen mit 50 oder 100 km/h Limit.

Internationale Erfahrungen

Ein Blick ins Ausland verdeutlicht mögliche Folgen: In Australien sank die Zahl der Radfahrenden nach Einführung der Helmpflicht regional um bis zu 40 Prozent. Israel schaffte die Regelung nach vier Jahren wieder ab, da die negativen Auswirkungen überwogen. Der VCÖ warnt, dass auch in Österreich das Ziel, den Radverkehrsanteil zu verdoppeln, durch eine Helmpflicht gefährdet wäre.

Sharing-Modelle bedroht

Besonders kritisch sieht der VCÖ die Folgen für Sharing-Angebote. Weder E-Bike- noch E-Scooter-Sharing seien praktikabel, wenn Nutzerinnen und Nutzer verpflichtend einen Helm mitbringen müssten. Wien und Salzburg würden damit zentrale Projekte zur Förderung nachhaltiger Mobilität verlieren.

Die Frage „Helmpflicht für E-Bikes?“ lässt sich laut VCÖ klar beantworten: Nein. Mehr Sicherheit bringen nicht Verbote, sondern ein dichteres Netz an Radwegen, niedrigere Tempolimits und Aufklärungskampagnen. Eine Helmpflicht hingegen könnte die Attraktivität des Radfahrens mindern und den Umstieg vom Auto aufs Rad erschweren.

Pro & Contra Helmpflicht für E-Bikes

Pro:

Helm kann Kopfverletzungen bei Stürzen reduzieren

Signalisiert Verantwortungsbewusstsein im Straßenverkehr

Einheitliche Regeln schaffen Klarheit

Contra: