Schwerer Unfall am Mittwochnachmittag in Graz-Gries: Ein 85-jähriger Radfahrer wurde von einem Lkw erfasst und mehrere Meter mitgeschleift.

Gegen 16:45 Uhr wollte ein 30-jähriger Lenker eines Sattelkraftfahrzeugs aus Bosnien von einem Firmengelände in die Alte Poststraße einbiegen. Gleichzeitig war der 85-Jährige mit seinem E-Bike auf dem Radweg in Richtung Süden unterwegs. Dabei kam es zu einer seitlichen Kollision mit der rechten Seite des Lkw.

Der Radfahrer stürzte und geriet unter das Fahrzeug, das ihn noch einige Meter mitschleifte. Der Lkw-Fahrer bemerkte den Unfall zunächst nicht. Erst durch Hupen und Handzeichen anderer Verkehrsteilnehmer wurde er aufmerksam und hielt sofort an.

Gemeinsam mit Passanten leistete der Lenker Erste Hilfe, bis die Rettung eintraf. Der verletzte Radfahrer wurde ins LKH Graz gebracht. Die Polizei ermittelt den genauen Unfallhergang.