Ein 25-Jähriger, der seit Ende September 2025 aus dem Strafvollzug flüchtig war, soll am Montagnachmittag, dem 24. November 2025, versucht haben, eine Trafik zu überfallen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand betrat der Mann gegen 15:45 Uhr die Trafik in Puntigam mit Kapuze und Schal vor dem Gesicht. Ausgerüstet mit einer abgebrochenen Glasflasche bedrohte er die Angestellte und verlangte Bargeld. Die Trafikmitarbeiterin weigerte sich jedoch, etwas herauszugeben. Offenbar überrascht von der Gegenwehr ergriff der Verdächtige ohne Beute die Flucht.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Eine Streife der Polizeiinspektion Seiersberg entdeckte den mutmaßlichen Täter kurz darauf im Bezirk Puntigam und nahm ihn fest. Bei der Einvernahme zeigte sich der 25-Jährige laut Polizei voll geständig. Zudem stellte sich heraus, dass er seit seiner Flucht aus einer Strafhaft zur Fahndung ausgeschrieben war. Er wurde wieder in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.