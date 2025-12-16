Area 5 im Steirerhof schließt am 6. Jänner 2026

Seit 2014 gibt es mit der Area 5 im fünften Stock des Steirerhof-Gebäudes am Grazer Jakominiplatz ein Gastronomielokal mit besonderem Ausblick. Die dazugehörige Dachterrasse eine Etage höher zählt zu den gefragtesten Aussichtspunkten der Innenstadt. Damit ist nun vorerst Schluss.

Am 6. Jänner 2026 schließt das Lokal seine Türen. Allerdings handelt es sich nicht um ein endgültiges Aus. Bereits im März soll die Gastronomie mit einem vollständig neuen Konzept zurückkehren.

Hinter dem Projekt steht weiterhin die Bausatz-Gruppe, die nicht nur Betreiberin, sondern auch Investorin des künftigen Lokals ist. René Forstner, Kopf der Unternehmensgruppe mit 17 Betrieben in drei Bundesländern, bestätigt den Neustart. Details zum neuen Auftritt hält er derzeit bewusst offen. Klar ist jedoch, dass Standort und Terrasse künftig anders genutzt werden sollen.

Einer der attraktivsten Plätze für Gastronomie in Graz soll laut Forstner künftig noch stärker seinem Potenzial entsprechen. Damit steht fest, dass Gäste am Jakominiplatz ab dem Frühjahr mit einem deutlich veränderten Angebot rechnen dürfen.