Am 14. Dezember, dem ersten Betriebstag der Koralmbahn, rechnen die ÖBB mit außergewöhnlich vielen Fahrgästen. Im Fernverkehr zwischen Graz und Klagenfurt ist die Mitfahrt nur mit einer Sitzplatzreservierung oder gültigem Sparschiene-Ticket garantiert. Die ÖBB empfehlen daher dringend, rechtzeitig zu reservieren oder auf Reisetage nach dem 14. Dezember auszuweichen. Hierfür stehen weiterhin attraktive Sparschiene-Tickets zur Verfügung.

Wie jedes Jahr zählen die Tage rund um Weihnachten und Neujahr zu den beliebtesten Reisezeiten, weshalb eine Sitzplatzreservierung empfehlenswert ist. Diese sind unter tickets.oebb.at, in der ÖBB App, am ÖBB Ticketschalter und beim ÖBB Kund:innenservice unter 05-1717 ab € 3,- erhältlich. Sitzplätze können bis einen Tag vor Abfahrt kostenlos rückerstattet werden.

Bild: © ÖBB Jung von Matt/DONAU