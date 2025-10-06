Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) haben heute den Ticketvorverkauf für das kommende Fahrplanjahr 2026 gestartet. Der neue Fahrplan tritt am 14. Dezember 2025 in Kraft. Verbindungen sind ab sofort über die ÖBB-Fahrplanauskunft SCOTTY abrufbar, Tickets können in der ÖBB-App sowie über die bekannten Vertriebsstellen gekauft werden.

Laut ÖBB bleiben die aktuellen Ticketpreise noch bis zum Fahrplanwechsel gültig. Wer früh bucht, profitiert also von günstigeren Preisen.

Ein besonderes Augenmerk liegt heuer auf der neuen Koralmbahn, die erstmals vollständig in den Fahrplan integriert wird. Für die Premierenstrecke bieten die ÖBB Sparschiene-Tickets ab 9,90 Euro auf der Relation Graz–Klagenfurt und ab 19,90 Euro für Wien–Klagenfurt an.

Tickets sind über die ÖBB-App, online unter tickets.oebb.at, an Ticketautomaten, in Reisezentren sowie bei Partnerstellen erhältlich.

Die ÖBB weisen darauf hin, dass die Planungen für das Fahrplanjahr 2026 noch nicht vollständig abgeschlossen sind. Änderungen bei Verbindungen und Fahrzeiten seien daher bis zum Fahrplanwechsel möglich.

Foto Land Steiermark