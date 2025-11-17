Montagvormittag, dem 17. November 2025, wurde ein Fußgänger bei einem Unfall auf der Triester Straße im Bezirk Puntigam schwer verletzt.

Gegen 10:25 Uhr wollte ein 79-jähriger Grazer mit seinem Pkw vom Brauquartier in Richtung Innenstadt in die Triester Straße einbiegen. Dabei übersah er laut Polizei einen 30-jährigen Fußgänger, der gemeinsam mit seinem Hund den Schutzweg überquerte. Das Auto traf den Mann frontal. Durch den Aufprall wurde der 30-Jährige in die Luft geschleudert und blieb anschließend verletzt auf der Fahrbahn liegen.

Das Österreichische Rote Kreuz brachte ihn mit schweren Verletzungen ins UKH Graz. Sein Hund blieb unverletzt und wurde von einem Bekannten übernommen. Am Pkw entstand Sachschaden. Die Polizei führte bei beiden Beteiligten Alkotests durch – sie verliefen negativ.