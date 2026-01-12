Sieben Jahre haben viele Grazer:innen darauf gewartet. Jetzt ist es so weit. Am Hilmteich ist Eislaufen wieder möglich. Die Eisdecke misst aktuell rund 15 bis 17 Zentimeter und erfüllt damit die sicherheitsrelevanten Vorgaben der Stadt. Damit kehrt eines der beliebtesten winterlichen Naturerlebnisse mitten in Graz zurück.

Möglich macht das Comeback der Betreiber des Kletterwald Graz, die neben dem Kletterwald auch den Bootsverleih am Hilmteich führen. Lange Zeit galt Eislaufen hier als kaum mehr realistisch. Die aktuelle Kälteperiode hat diese Einschätzung jedoch widerlegt.

Eisstärke als entscheidender Faktor

Noch vor wenigen Tagen lag die Eisstärke deutlich unter dem Grenzwert. Innerhalb kurzer Zeit wuchs sie jedoch kontinuierlich an. Laut städtischen Vorgaben braucht es rund 17 Zentimeter, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Diese Marke wurde inzwischen erreicht. Deshalb öffnet der Eislaufbetrieb, sofern das Wetter stabil bleibt.

Auch Sportstadtrat Kurt Hohensinner zeigte sich zuletzt erfreut über die Entwicklung. Er betonte, dass Eislaufen am Hilmteich für viele Grazer:innen eine besondere Erinnerung darstellt und als naturnahes Winterangebot für Familien einen hohen Stellenwert hat.

Eislaufen am Hilmteich – Öffnungszeiten im Überblick

Der Eislaufbetrieb richtet sich nach der Beschaffenheit des Eises und kann sich kurzfristig ändern. Aktuell gelten folgende Zeiten:

Wochentags

13:00 bis 17:00 Uhr

Samstag und Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

14:00 bis 17:00 Uhr

17:30 bis 21:00 Uhr Nachteislaufen

Alle aktuellen Updates findest du direkt auf der Website der Betreiber.

Preise und Ablauf

Der Eintritt gilt jeweils für einen Zeitraum von drei Stunden während der offiziellen Öffnungszeiten.

Kinder bis 14 Jahre: 6 Euro

Erwachsene ab 15 Jahre: 8 Euro

Eine Vorab-Buchung ist nicht notwendig. Vor Ort kannst du bar oder mit Karte bezahlen.

Wichtig: Es gibt keinen Schlittschuhverleih am Hilmteich. Eigene Schlittschuhe sind erforderlich.

Gruppen und Schulklassen

Gruppenbuchungen für Schulklassen oder Gruppen ab 15 Personen sind auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten möglich. Für organisatorische Details erreichst du die Betreiber unter +43 (0)664 5262288.

Eislaufen am Hilmteich abhängig von Wetter und Temperaturen

Der Eislaufbetrieb bleibt so lange geöffnet, wie Eisstärke und Temperaturen es zulassen. Bei Tauwetter oder veränderter Eisqualität kann es kurzfristig zu Anpassungen kommen. Genau deshalb lohnt sich ein Blick auf die aktuellen Hinweise vor dem Besuch.

Nach Jahren des Wartens bietet der Hilmteich damit wieder ein seltenes Winterhighlight in Graz. Wer Natur, Bewegung und Stadtflair verbinden möchte, bekommt nun eine besondere Gelegenheit.

