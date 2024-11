Zwei­glei­si­ger Aus­bau der Linie 1 am Hilm­teich geplant

Der geplante Ausbau der Straßenbahnlinie 1 in Graz soll den öffentlichen Verkehr in der steirischen Landeshauptstadt weiter voran bringen. Auf einer Länge von 900 Metern entsteht in der Hilmteichstraße ein zweites Straßenbahngleis. Mit einer Investition von rund 20 Millionen Euro wird dieses Vorhaben durch die Zusammenarbeit von Bund, Land Steiermark und Stadt Graz ermöglicht.

Mehr Komfort durch kürzere Intervalle

Der Ausbau des zweiten Gleises ermöglicht künftig einen dichteren Fahrplan. Statt wie bisher im 10-Minuten-Takt sollen die Bahnen der Linie 1 künftig alle sechs Minuten verkehren können. Damit werden pro Stunde bis zu 1.500 Fahrgäste pro Richtung befördert – ein großer Fortschritt für Pendler und alle, die das Mariatrostertal erreichen wollen.

Neben dem eigentlichen Gleisausbau wird die Hilmteichstraße umfassend modernisiert:

Grünflächen : 27 neue klimafitte Bäume sowie Staudenbeete und Wiesenflächen verbessern das Mikroklima in der Umgebung.

: 27 neue klimafitte Bäume sowie Staudenbeete und Wiesenflächen verbessern das Mikroklima in der Umgebung. Geh- und Radwege : Ein vier Meter breiter, gemischter Geh- und Radweg verbindet die Innenstadt und das LKH mit Mariatrost.

: Ein vier Meter breiter, gemischter Geh- und Radweg verbindet die Innenstadt und das LKH mit Mariatrost. Historisches Wartehäuschen : Das denkmalgeschützte Wartehäuschen in der Hilmgasse wird restauriert und in Betrieb genommen.

: Das denkmalgeschützte Wartehäuschen in der Hilmgasse wird restauriert und in Betrieb genommen. Umweltfreundlichkeit: Ein vergrößerter Kanal sorgt für bessere Wasserqualität in angrenzenden Bächen, während der Straßenraum durch neue Leitungen auf moderne Standards gebracht wird.

Neue Verkehrsführung und Kreuzungsorganisation

Die Gleise der Straßenbahn werden künftig im Mischverkehr mit dem Individualverkehr geführt. Der Kreuzungsbereich Hilmteichstraße/Schubertstraße wird neu strukturiert, um die Verkehrsführung sicherer und übersichtlicher zu gestalten. Eine Ampelanlage und eine neue Linksabbiegespur schaffen bessere Bedingungen für alle Verkehrsteilnehmer.

Zeitrahmen für den Ausbau

Die wichtigsten Meilensteine:

Dezember 2024 : Beschluss im Gemeinderat

: Beschluss im Gemeinderat Ende 2025 / Anfang 2026 : Baustart

: Baustart Dezember 2027 : Inbetriebnahme des zweiten Gleises

: Inbetriebnahme des zweiten Gleises Juni 2028: Fertigstellung aller Maßnahmen

Während der Bauzeit wird die Hilmteichstraße teilweise zur Einbahnstraße, und ein Schienenersatzverkehr sorgt für die Anbindung der betroffenen Haltestellen.

Stellungnahmen der Verantwortlichen

Cornelia Breuß vom Klimaschutzministerium betont, dass der Ausbau nicht nur die Mobilität verbessert, sondern auch eine Alternative zum Auto schafft. Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang sieht das Projekt als Schlüssel für eine klimafreundliche Stadt. Bürgermeisterin-Stellvertreterin Judith Schwentner hebt die Bedeutung der neuen Rad- und Fußwege hervor, die das Radwegenetz der Stadt schließen.

KPÖ-Klubobfrau Sahar Mohsenzada und SPÖ-Klubobfrau Daniela Schlüsselberger begrüßen die Zusammenarbeit zwischen Stadt, Land und Bund, die den Ausbau ermöglicht. Stadtbaudirektor Bertram Werle betont, dass auch das Naherholungsgebiet rund um den Hilmteich durch das Projekt profitieren wird.

Titelbild: © Rendering/Umweltconsulting ZT A