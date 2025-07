Hitzewarnung! Stadt Graz aktiviert Hitzeaktionsplan

Die aktuelle Prognose der GeoSphere Austria zeigt: Graz und die Südoststeiermark stehen vor einer anhaltenden Hitzewelle. Schon vergangene Woche litten viele Regionen unter starker Wärmebelastung. Diese Woche steigen die Temperaturen erneut deutlich an. Bis Freitag ist kaum mit Gewittern zu rechnen, die für Abkühlung sorgen könnten.

Vor allem in den Nächten bleibt es heiß. In den Ballungsräumen sinken die Temperaturen oft nicht unter 20 Grad. Tagsüber erreichen die Höchstwerte verbreitet 30 bis 35 Grad. Am Donnerstag könnten die Temperaturen sogar noch höher steigen.

In den Tälern der Obersteiermark ist die Belastung etwas geringer, da es dort nachts stärker abkühlt.

Ausblick:

Eine Kaltfront wird laut aktueller Einschätzung am Freitagnachmittag für eine Abkühlung sorgen. Das Wochenende verspricht wieder angenehmeres Sommerwetter.

Graz aktiviert Hitzeaktionsplan

Angesichts der bevorstehenden Belastung hat die Stadt Graz den Hitzeaktionsplan aktiviert. Auch der steirische Hitzeschutzplan wurde auf Warnstufe geschaltet.

So schützt du dich vor der Hitze

Trinke täglich mindestens 2 bis 3 Liter Wasser oder verdünnte Fruchtsäfte.

Verzichte auf Alkohol, koffeinhaltige und zuckerreiche Getränke.

Trage leichte Kleidung und eine Kopfbedeckung.

Halte dich möglichst in kühlen Räumen auf.

Vermeide körperliche Anstrengung im Freien.

Medikamente: Das musst du beachten

Einige Medikamente beeinflussen den Wasser- und Salzhaushalt des Körpers. Besonders aufmerksam solltest du bei folgenden Präparaten sein:

Diuretika (Entwässerungsmittel)

(Entwässerungsmittel) Sedativa und Antidepressiva

Medikamente, die die Aufmerksamkeit beeinträchtigen

Bestimmte Antibiotika

Besprich bei Unsicherheiten die Einnahme mit deiner Ärztin oder deinem Arzt.

Warnzeichen von Hitzestress erkennen

Achte auf folgende Symptome:

Starkes Schwitzen, Erschöpfung, Schwindel

Herzklopfen und Atembeschwerden

Pulsierender Kopfschmerz, Verwirrtheit

Trockene Haut, Muskelkrämpfe

Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall

Anzeichen von Sonnenstich oder Hitzeschock

Sonnenstich:

Tritt durch direkte Sonneneinstrahlung auf. Symptome: starke Kopfschmerzen, Übelkeit bis Bewusstseinsverlust. Was hilft? Sofort hinlegen, Körper kühlen und ausreichend trinken.

Hitzeschock:

Gefährlich bei Körpertemperaturen über 40 °C. Anzeichen: Verwirrtheit, Delirium bis hin zum Koma. Was tun? Sofort den Notruf 144 wählen, betroffene Person hinlegen, kühlen und Flüssigkeit verabreichen.

Bleib achtsam und schütze dich und andere vor der Hitze!