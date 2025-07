So klappt’s mit dem Mietwagen im Urlaub: Diese 5 Tipps musst Du...

Ob am Strand oder bei einem Citytrip – ein Mietauto macht Deinen Urlaub flexibel und unabhängig. Doch wer unvorbereitet ist, tappt schnell in teure Fallen. Damit Dir das nicht passiert, hat das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) hilfreiche Tipps zusammengestellt. So sparst Du bares Geld und Nerven.

1. Achte auf den Vertragspartner

Viele Urlauber buchen ihren Mietwagen online über Vergleichsportale. Diese Vermittler sichern sich vorab große Kontingente bei lokalen Autovermietern und bieten günstige Preise. Doch der eigentliche Mietvertrag kommt erst vor Ort mit dem lokalen Anbieter zustande.

Wichtig:

Im Problemfall wende Dich direkt an den lokalen Vermieter. Kenne also nicht nur den Namen der Plattform, sondern auch den tatsächlichen Vertragspartner vor Ort.

2. Wähle den richtigen Versicherungsschutz

In der EU ist eine Haftpflichtversicherung Pflicht – sie ist im Mietpreis enthalten. Allerdings fällt die Deckungssumme bei günstigen Angeboten oft niedrig aus. Bei schweren Unfällen kann das teuer werden.

Unsere Empfehlung:

Setze auf eine Deckungssumme von mindestens 1 Million Euro. Viele Anbieter bieten gegen kleinen Aufpreis auch Policen mit 10 bis 50 Millionen Euro. Noch besser: Buche eine Vollkasko mit Diebstahlschutz und ohne Selbstbehalt . inklusive Schäden an Glas, Reifen und Felgen.

Vergleiche vorab den Online-Voucher mit dem tatsächlichen Mietvertrag. Lass Dir nichts aufschwatzen: Zusatzversicherungen vor Ort sind oft überflüssig.

3. Behalte Kreditkarte und Zusatzkosten im Auge

Der Hauptfahrer muss oft auch Inhaber der Kreditkarte sein, mit der der Wagen reserviert wurde. Zudem verlangen viele Anbieter, dass die Karte noch mindestens sechs Monate gültig ist. Debit- oder Prepaidkarten lehnen sie häufig ab.

Achtung bei Zusatzkosten:

Kindersitze, Zusatzfahrer oder Navigationsgeräte kosten oft extra. Prüfe diese Preise bereits bei der Buchung, damit es später keine bösen Überraschungen gibt.

4. Dokumentiere Übernahme und Rückgabe genau

Am fairsten ist die Voll/Voll-Tankregelung: Du bekommst den Wagen vollgetankt und gibst ihn genauso zurück. Andere Varianten sind oft teuer. Bewahre den Tankbeleg gut auf – er dient als Beweis.

Tipp für die Übergabe:

Fotografiere das Auto von allen Seiten, dokumentiere Kratzer, Dellen und Mängel. Bestehe auf ein Übergabeprotokoll. Bei der Rückgabe gelten dieselben Regeln: Sauberes Auto, Fotos vom Tank- und Kilometerstand, Rückgabeprotokoll, Rückgabe innerhalb der Öffnungszeiten. Schon wenige Minuten Verspätung können einen weiteren Miettag auslösen.

„Gerade bei Übergabe und Rückgabe entscheiden oft wenige Minuten oder fehlende Fotos darüber, ob es später zu ungerechtfertigten Kosten kommt- Eine gründliche Dokumentation spart im Streitfall bares Geld.“

sagt Reinhold Schranz, Leiter des Europäischen Verbraucherzentrums Österreich.

5. Nachhaltig reisen – auch mit dem Mietwagen

Viele Anbieter haben inzwischen auch Hybrid– und E-Fahrzeuge im Angebot. Wer umweltbewusst reisen will, kann bei der Buchung gezielt nach nachhaltigen Fahrzeugen suchen.