Heute stand für den SK Puntigamer Sturm Graz alles auf dem Spiel. Im letzten Saisonspiel der ADMIRAL Bundesliga traf der Tabellenführer um 17 Uhr in der Merkur Arena auf den Wolfsberger AC. Mit drei Punkten Vorsprung auf die Verfolger Austria Wien und WAC reicht den Grazer ein Unentschieden. Nachdem die Mannschaft kurz vor der Pause in Führung ging, wurde es schlussendlich doch ein 1:1. Aber das reichte für den Meistertitel 2025.

Der Ort der großen Feier: Ivica-Osim-Platz

Nachdem sich Sturm Graz den fünften Meistertitel sicherte, stieg die große Party am Ivica-Osim-Platz direkt beim Stadion. Dort erwarteten die Fans ein umfassendes Rahmenprogramm mit:

Live-Musik von Egon7

Interviews mit Spielern und Vereinslegenden

Emotionale Rückblicke und Saisonhighlights auf der Bühne

Getränke- und Essensstände

Feierliche Meisterehrung

Das Bühnenprogramm startete bereits um 13:30 Uhr – also weit vor dem Anpfiff – und zog sich bis in die späten Abendstunden.

Unterhaltung für die ganze Familie

Auch die KIDSZONE – „Kleine Gruabn“ sorgt für Stimmung bei den jüngsten Sturm-Fans. Direkt neben dem Longin-Klub können Kinder beim Fußball-Dart, an der Torschusswand oder bei der Malstation mitmachen. Eltern finden dort auch einen eigenen Getränkestand.

Dazu gibt es eine Autogrammstunde vor Sektor 18 sowie die SturmBar beim Stadionturm (Sektor 13), deren Einnahmen dem Verein zugutekommen.

Verkehrsinfos: So kommst Du zur Feier

Aufgrund des Finalspiels und der möglichen Feier kommt es am 24. Mai 2025 zu umfangreichen Verkehrsmaßnahmen:

Straßensperren ab dem Nachmittag

Ab 17:00 Uhr ist rund um das Stadion mit Sperren zu rechnen:

Ulrich-Lichtenstein-Gasse inkl. aller Zufahrten

inkl. aller Zufahrten Conrad-von-Hötzendorf-Straße ab Evangelimanngasse

ab Evangelimanngasse Liebenauer Hauptstraße von der Liebenauer Tangente bis Karl-Huber-Gasse

Die Polizei richtet einen Sicherheitsbereich von 13 bis 1 Uhr ein. Fahre also am besten frühzeitig los oder weiche auf öffentliche Verkehrsmittel aus.

Ersatzverkehr statt Straßenbahn

Zwischen 17:00 und 24:00 Uhr fahren die Straßenbahnlinien 4 und 7 nicht zwischen Jakominiplatz und Liebenau Murpark. Stattdessen verkehrt ein Ersatzbus:

Richtung Liebenau Murpark:

Abfahrt: Jakominiplatz Steig A (bei den Marktständen)

(bei den Marktständen) Route: über Grazbachgasse – Evangelimanngasse – Münzgrabenstraße – Liebenauer Tangente

Richtung Jakominiplatz:

Abfahrt: Liebenau Murpark (Bucht B) der Linie 74

der Linie 74 Route: über Ostbahnstraße – Münzgrabenstraße – Reitschulgasse

Wichtig: Die Haltestelle „Stadion Liebenau“ wird nicht bedient. Nutze stattdessen „Münzgrabenstraße/Stadion“ (Regionalbus).

Sturm Graz steht kurz davor, Vereinsgeschichte zu schreiben. Und wenn der fünfte Meistertitel Realität wird, wird am Ivica-Osim-Platz gefeiert – mit allem, was dazugehört. Laut Wetterbericht wird es in Graz trocken bleiben, aber Windböen sind zu erwarten. Hier unser Meisterfeiervideo vom letzten Jahr: