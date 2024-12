Buchverlosung: SK Sturm Doublejubel 2024

Das Buch „Doublejubel“ von Martin Behr und Christian Wiedner aus dem Jahr 2024 dokumentiert auf 256 Seiten – reich bebildert und informativ – die historische Traumsaison des SK Sturm Graz.

Unter der Leitung von Trainer Christian Ilzer und Sportdirektor Andreas Schicker gelang dem Team nach über zwei Jahrzehnten das Double: der Cupsieg am 1. Mai in Klagenfurt und die Meisterschaft am 19. Mai 2024 in der Grazer Merkur Arena. Mit dem 2:0-Heimsieg im entscheidenden Meisterschaftsspiel wurde die Dominanz von Salzburg gebrochen und ein unvergesslicher Moment in der Vereinsgeschichte geschrieben.

Das Buch bietet einen umfassenden Rückblick auf diese glorreiche Saison: Alle Spiele der Meisterschaft und des Cups werden in Spielberichten und beeindruckenden Fotos festgehalten. Ein Statistikteil liefert Zahlen und Fakten, wie etwa die bemerkenswerten 3.500 Kilometer, die die Sturm-Spieler in der Saison gelaufen sind. Der gesamte Kader wird in Spielerporträts vorgestellt, ebenso das Trainer- und Betreuerteam.

Weitere Highlights des Buches sind:

Weitere Highlights des Buches sind:

Hintergrundberichte über die Arbeit des Trainerteams und die beeindruckenden Choreographien der Fankurve. Exklusive Einblicke in die Kabinenansprachen von Trainer Ilzer beim Cup- und Meisterschaftsfinale.

Subjektive Beiträge von prominenten Fans wie Paul Pizzera, Valerie Fritsch und der Witwe von Jahrhunderttrainer Ivica Osim, Asima Osim.

Fotokünstler Erwin Polanc und Illustrationen des „Bertl aus'm 13er" runden das Buch visuell ab und fangen die Euphorie und die Faszination Sturm Graz in kreativen Bildwelten ein.

Sturm-Präsident Christian Jauk fasst im Vorwort treffend zusammen: „Dieses Buch beweist, dass Träume wahr werden können.“ „Doublejubel“ ist nicht nur ein Rückblick auf ein Jahr voller sportlicher Triumphe, sondern auch eine Hommage an die Leidenschaft, den Zusammenhalt und die Fans des SK Sturm Graz. Erhältlich ist das Buch um knapp 25 Euro im SK Sturm Fanshop.

Buchverlosung



Wir verlosen 2 x das Buch Doublejubel 2024 mit einer Signation von Mika Biereth!