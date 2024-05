Sturm Graz nach Fussballkrimi Meister 2024

Erstmal seit 13 Jahren fällt die Entscheidung in der letzten Runde. Am Grazer Hauptplatz wird am 20. Mai das Double gefeiert.

In einem packenden Finale hat sich Sturm Graz heute zum vierten Mal den Titel des österreichischen Fußballmeisters gesichert. Sturm triumphiert zu Hause mit 2:0 gegen Austria Klagenfurt.

In der Tabelle lagen Sturm Graz und Salzburg mit jeweils 42 Punkten gleichauf. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sah es zunächst nicht nach einem Titelgewinn für Sturm aus. Während Salzburg gegen den LASK einen Treffer nach dem anderen erzielte, stand es zwischen Sturm Graz und Austria Klagenfurt 0:0.

Titelverteidiger Salzburg durfte sich am Sonntag zwar etwas mehr als eine Stunde als Fußballmeister fühlen, ging aber trotz des beeindruckenden 7:1-Siegs über den LASK durch den späten Sieg von Sturm Graz gegen Klagenfurt leer aus. Die Steirer brachten ihren Zwei-Punkte-Vorsprung ins Ziel und beendeten die zehnjährige Meisterserie der Salzburger Bullen.

Meisterfeier am Pfingstmontag in Graz

Am Montag wird Sturm Graz den erfolgreichen Saisonabschluss auf dem Grazer Hauptplatz vor zehntausenden Fans feiern. Die Aufbauarbeiten am Hauptplatz waren schon lang in Gange. Der ORF überträgt die Feierlichkeiten ab 14 Uhr im Livestream und ab 16:30 Uhr live in ORF 1.