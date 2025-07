Ab dem 21. November hebt dreimal pro Woche ein Airbus A320 von BA Euroflyer vom Graz Airport Richtung London Gatwick ab. Die Tochtergesellschaft von British Airways bietet damit als einzige Airline eine Direktverbindung zwischen Graz und der britischen Metropole London.

Die Flüge finden jeweils montags, mittwochs und freitags statt. Der Start in London erfolgt je nach Wochentag am Vormittag oder Mittag, der Rückflug startet rund eine Stunde nach Ankunft in Graz.

Karen Hilton, Geschäftsführerin von BA Euroflyer, betont:

Wir freuen uns, unsere Verbindung nach Österreich mit der neuen Strecke nach Graz auszubauen. Das Angebot richtet sich sowohl an Geschäftsreisende als auch an Urlauber.

Auch Wolfgang Grimus, Geschäftsführer des Graz Airport, sieht in der neuen Linie einen wichtigen Schritt:

London war unser größter unbedienter Markt. Mit dieser Verbindung stärken wir den Wirtschafts- und Tourismusstandort erheblich.

Die neue Strecke bringt nicht nur London näher an Graz heran. Fluggäste profitieren außerdem von Anschlussmöglichkeiten über das Netzwerk der oneworld-Allianz, der British Airways angehört. Diese Allianz umfasst weltweit über 3.000 Flugzeuge und 15 Partner, darunter American Airlines, Qatar Airways und Iberia.

Wolfgang Malik, Eigentümervertreter des Flughafens, unterstreicht:

Die Direktverbindung nach London war ein lang verfolgtes Ziel. Dass sie jetzt buchbar ist, stellt einen großen Meilenstein für den Standort dar.

Flugzeiten Graz – London im Überblick

Montag:

Gatwick ab 8.10 Uhr – Graz an 11.30 Uhr

Graz ab 12.20 Uhr – Gatwick an 13.40 Uhr

Mittwoch:

Gatwick ab 7.25 Uhr – Graz an 10.45 Uhr

Graz ab 11.45 Uhr – Gatwick an 13.05 Uhr

Freitag:

Gatwick ab 12.50 Uhr – Graz an 16.10 Uhr

Graz ab 17.05 Uhr – Gatwick an 18.25 Uhr

Über British Airways und BA Euroflyer

British Airways ist die nationale Fluggesellschaft des Vereinigten Königreichs und verbindet seit über 100 Jahren Menschen und Länder weltweit. Gemeinsam mit Partnern bietet sie eines der größten internationalen Streckennetze.

Die Tochtergesellschaft BA Euroflyer ist am Flughafen Gatwick stationiert und fliegt im Sommer- und Winterflugplan rund 40 europäische Kurzstreckenziele an. Reisende genießen bei BA Euroflyer gewohnten British-Airways-Komfort: großzügiges Freigepäck, kostenlose Snacks und Wasser, eine Business-Class sowie Zugang zu Vielflieger-Vorteilen wie Lounges.