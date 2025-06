Notlandung von EasyJet-Maschine in Graz

Montagnachmittag, am 9. Juni 2025, musste eine EasyJet-Maschine am Weg von Budapest (HUN) nach Lyon (FRA) eine nicht geplante Zwischenlandung in Graz-Thalerhof einlegen. Verletzt wurde niemand.

Kurz vor 15 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Rettung, Feuerwehr und Polizei über die außertourliche Landung eines Passagierflugzeuges am Flughafen Graz-Thalerhof verständigt. Grund für die Landung war Rauchentwicklung im Cockpit des Flugzeuges.

Nach der Landung wurden die insgesamt 143 Passagiere und sechs Crewmitglieder kontrolliert aus dem Flugzeug gebracht. Durch den Zwischenfall wurden keine Personen verletzt. Die Ursache der Rauchentwicklung ist derzeit unklar.

Um 21 Uhr wird eine Ersatzmaschine aus Berlin in Graz erwartet.