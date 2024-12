Notlandung am Flughafen Graz: Swiss Crew-Mitglied schwer verletzt

Gegen 17:40 Uhr wurden die Einsatzkräfte über eine bevorstehende „Notlandung“ eines Passagierflugzeuges auf den Flughafen Graz-Thalerhof verständigt. Ein Großeinsatz der Rettungskräfte wurde vorbereitet und um 17:53 Uhr landete die Passagiermaschine Swiss Flug LX1885 mit insgesamt 79 Personen an Bord auf dem Rollfeld.

Die Passagiere sowie die Besatzung wurden über Rettungsrutschen aus dem Flugzeug evakuiert, versorgt und in Sicherheit gebracht. Die beiden Piloten und zwei Crewmitglieder sowie 13 Passagiere des Flugzeuges mussten von den Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht werden. Ein Crew-Mitglied erlitt schwere Verletzungen und muss intensivmedizinisch betreut werden, die weiteren Personen dürften nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden sein.

Emergency Landing Due to Smoke in the Cabin

Swiss Air Lines flight #LX1885, operating the Bucharest-Zurich route with an Airbus A220-300 (registration HB-JCD), was forced to make an emergency landing at Graz Airport after smoke was detected in the cabin during the flight.… pic.twitter.com/zNLpBOWlQQ

