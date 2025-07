Serie schwerer Motorradunfälle in der Steiermark

Die letzten Juni- und ersten Julitage 2025 forderten in der Steiermark mehrere schwer verletzte Motorradfahrer. Eine Frau kam bei einem Unfall ums Leben. Die häufigsten Ursachen: Unachtsamkeit, riskante Überholmanöver und schlechte Witterung. Hier ein Überblick über die tragischen Ereignisse:

Schwerer Unfall in Graz-Straßgang

Am Donnerstagnachmittag, dem 3. Juli 2025, kollidierte ein 66-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Graz-Umgebung in Straßgang mit einem Kleinbus. Beim Linksabbiegen in die Ulmgasse übersah er einen Bus auf dem Fahrstreifen neben der Kolonne. Trotz Vollbremsung beider Lenker kam es zum Zusammenstoß. Der Biker stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Das Rote Kreuz brachte ihn ins UKH Graz.

Tödlicher Unfall in Peesen

Eine 51-jährige Motorradlenkerin aus Salzburg verlor am 2. Juli 2025 in Peesen (Bezirk Weiz) bei einem Überholmanöver in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie stürzte und blieb leblos auf einer Wiese liegen. Trotz schneller Hilfe durch zufällig anwesende Sanitäter und dem Notarztteam des C16 konnte sie nicht gerettet werden.

Zusammenstoß in Graz-Gösting

Am 1. Juli 2025 wollte eine 39-jährige Pkw-Lenkerin vom Sahlaweg in Graz-Gösting nach links abbiegen. Ein 54-jähriger Motorradfahrer überholte die Kolonne auf der linken Seite – als die Pkw-Lenkerin losfuhr, kam es zur Kollision. Der Biker prallte gegen die Windschutzscheibe und wurde schwer verletzt ins UKH Graz gebracht.

Frontalcrash in Sebersdorf

In Sebersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) stieß ein 36-jähriger Motorradfahrer am 28. Juni 2025 beim Einbiegevorgang frontal gegen die Seite eines Pkw. Der Biker wurde verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen.

Motorrad gegen Lkw in Gleinstätten

Ein 44-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Deutschlandsberg wollte am 27. Juni 2025 auf der B74 bei Gleinstätten einen Lkw überholen, als dieser nach links abbog. Es kam zur Kollision. Der Biker wurde auf Eisenbahnschienen geschleudert und schwer verletzt. Drei Feuerwehren übernahmen die Verkehrsregelung, die Straße blieb gesperrt.

Schleuderunfall in St. Johann am Tauern

Am 26. Juni 2025 geriet ein 56-jähriger Pkw-Lenker auf der B114 wegen regennasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte frontal gegen ein entgegenkommendes Motorrad. Der 36-jährige Motorradfahrer wurde schwer verletzt ins LKH Klagenfurt geflogen.

Auffahrunfall auf der A2

Ebenfalls am 26. Juni 2025 prallte auf der A2 bei Pinggau ein 49-jähriger Motorradfahrer aus Polen gegen das Heck eines Pkw. Der Mann wurde leicht, seine Beifahrerin jedoch schwer verletzt. Die Südautobahn war rund 30 Minuten gesperrt.

Motorradunfall in Frohnleiten

Am 24. Juni 2025 kam es auf der B64 bei Frohnleiten zu einem Zusammenstoß zwischen einer 62-jährigen Pkw-Lenkerin und einem 59-jährigen Motorradfahrer. Die Pkw-Fahrerin wollte aus einem Parkplatz einfahren, der schwer einsehbar war. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt ins LKH Graz geflogen.

Regen führte zu Sturz in Nöstl

Ein 17-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Weiz kam am 23. Juni 2025 auf der B72 bei Regen in einer Kurve ins Rutschen. Seine 16-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt und in die Kinderklinik Graz geflogen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Holzstück auf Straße verursachte Sturz

Ein 46-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag stürzte am 20. Juni 2025 auf der L512 bei Oberwölz, nachdem er ein auf der Fahrbahn liegendes Holzstück zu spät bemerkte. Der Mann wurde verletzt ins LKH Judenburg eingeliefert.

Kollision mit Rehwild bei Schachen

Am 19. Juni 2025 stieß ein 51-jähriger Motorradlenker bei Schachen bei Vorau mit einem Rehkitz zusammen. Er kam zu Sturz und wurde vom Rettungshubschrauber mit Verdacht auf schwere Verletzungen ins UKH Graz gebracht. Sein Sohn, der ebenfalls mit dem Motorrad unterwegs war, leistete sofort Erste Hilfe.