Die Luftqualität in Innenräumen hat direkten Einfluss auf unsere Gesundheit. In Wohnungen, Büros oder Schulen sammeln sich Schadstoffe wie Feinstaub, Pollen, Zigarettenrauch und Schimmelsporen an. Besonders für Allergiker oder Menschen mit Atemwegserkrankungen kann dies problematisch sein. Hier kommen Luftreiniger ins Spiel – sie sollen die Luft von schädlichen Partikeln befreien und für eine bessere Raumluft sorgen.

Doch wie effektiv sind Luftreiniger wirklich? Welche Modelle schneiden in Tests gut ab? Und worauf solltest du beim Kauf achten? In diesem Ratgeber erfährst du alles Wichtige rund um Luftreiniger – inklusive der Testergebnisse von KONSUMENT, Stiftung Warentest und weiteren aktuellen Testportalen.

Wie funktioniert ein Luftreiniger?

Ein Luftreiniger saugt die Raumluft an, filtert Schadstoffe heraus und gibt die gereinigte Luft wieder ab. Die meisten Geräte nutzen dabei ein mehrstufiges Filtersystem:

HEPA-Filter (High Efficiency Particulate Air): Entfernt bis zu 99,97 % aller Partikel ab einer Größe von 0,3 Mikrometern, darunter Staub, Pollen, Bakterien und Schimmelsporen.

Aktivkohlefilter: Absorbiert Gerüche, Rauch und flüchtige organische Verbindungen (VOCs).

Absorbiert Gerüche, Rauch und flüchtige organische Verbindungen (VOCs). Ionisatoren: Laden Partikel elektrisch auf, sodass sie sich an Oberflächen oder speziellen Kollektorplatten absetzen. Manche Modelle erzeugen dabei Ozon, das in hoher Konzentration gesundheitsschädlich sein kann.

UV-C-Licht: Tötet Keime und Bakterien ab, indem es deren DNA zerstört.

Jedes System hat seine Vor- und Nachteile, daher hängt die Wahl des besten Luftreinigers stark vom individuellen Bedarf ab.

Ist ein Luftreiniger sinnvoll?

Ja, ein Luftreiniger kann in vielen Situationen eine sinnvolle Anschaffung sein. Besonders für folgende Gruppen lohnt sich die Investition:

Allergiker: Pollen, Hausstaub und Tierhaare können die Atemwege reizen und allergische Reaktionen auslösen. Ein HEPA-Filter reduziert diese Belastung erheblich.

Asthmatiker: Saubere Luft verringert Asthmaanfälle und verbessert die Atemqualität.

Raucherhaushalte: Aktivkohlefilter neutralisieren Tabakgeruch und reduzieren Schadstoffe aus Zigarettenrauch.

Haushalte mit Haustieren: Ein Luftreiniger fängt Tierhaare und Gerüche ein, was besonders bei empfindlichen Personen hilfreich ist.

Menschen in Großstädten: Feinstaubbelastung durch Verkehr und Industrie kann langfristig der Lunge schaden.

Ein Luftreiniger ersetzt zwar keine regelmäßige Reinigung, kann aber die Luftqualität deutlich verbessern.

Luftreiniger oder Luftwäscher – was ist besser?

Beide Geräte verbessern die Luftqualität, funktionieren aber unterschiedlich:

Luftreiniger Luftwäscher Entfernt Partikel aus der Luft Wäscht Schadstoffe aus der Luft mit Wasser Ideal für Allergiker und Raucher Erhöht die Luftfeuchtigkeit – gut für trockene Räume Funktioniert mit HEPA- oder Aktivkohlefilter Keine Filter notwendig, nur Wasserwechsel Höhere Reinigungsleistung Geringere Filterwirkung bei Feinstaub und Rauch

Wer unter Allergien oder starker Luftverschmutzung leidet, sollte zu einem Luftreiniger greifen. Bei trockener Luft kann ein Luftwäscher zusätzlich helfen.

Was kostet ein guter Luftreiniger?

Die Preise für Luftreiniger variieren je nach Ausstattung und Filtertechnik:

Einstiegsmodelle: 100–200 € (z. B. Levoit Core 300S)

Mittelklasse: 200–500 € (z. B. Philips Air Performer 7000)

Premium-Modelle: 500–1000 € (z. B. Dyson Purifier Cool TP09)

Neben dem Anschaffungspreis sollten auch die Folgekosten für Filter berücksichtigt werden. Ein HEPA-Filter muss in der Regel alle 6–12 Monate gewechselt werden, was jährlich zwischen 30 und 110 € kosten kann.

Welche Luftreiniger sind die besten? – Kaufberatung mit Testergebnissen

Die Wahl des richtigen Luftreinigers hängt stark von individuellen Bedürfnissen ab. Während einige Modelle speziell für Allergiker entwickelt wurden, eignen sich andere besser für Raucherhaushalte oder große Räume. Aktuelle Testberichte haben gezeigt, dass Luftreiniger sehr unterschiedlich in ihrer Filterleistung, Handhabung und Energieeffizienz abschneiden. Die wichtigsten Erkenntnisse aus den Tests:

Viele Geräte filtern Aerosole effektiv. Besonders HEPA-Filtermodelle schnitten hier gut ab.

Mit der Zeit nimmt die Filterleistung ab. Nur einige Modelle bieten auch mit älteren Filtern noch eine gute Leistung.

Nicht alle Modelle filtern Gase und Schadstoffe gleich gut. Besonders bei Formaldehyd und Toluol gibt es große Unterschiede.

Betriebskosten variieren stark. Ersatzfilter kosten je nach Modell zwischen 30 und 110 Euro pro Jahr.

Lautstärke und Energieverbrauch sind entscheidend. Wer den Luftreiniger dauerhaft nutzt, sollte auf ein leises und sparsames Modell setzen.

Hier sind die aktuellen Top-Modelle aus verschiedenen Kategorien:

Preis-Leistungs-Sieger: Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite

Der Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite wurde im Februar 2025 als Testsieger ausgezeichnet. Dieses Modell überzeugt durch schnelle Luftreinigung, zahlreiche Funktionen und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit einem Preis von etwa 150 Euro eignet es sich ideal für mittelgroße Räume und bietet eine leise Betriebslautstärke, selbst bei höheren Lüfterstufen. (👉 aktuellen Preis auf Amazon ansehen)

Familienfreundliche Wahl: Beurer LR 500

Der Beurer LR 500 punktet mit hoher Leistung und vielen praktischen Funktionen. Dieses Gerät eignet sich besonders für große Räume bis zu 106 m². Mit Features wie Automatikmodus, Schlafmodus und einer Luftqualitätsanzeige bietet es eine benutzerfreundliche Handhabung. (👉 aktuellen Preis auf Amazon ansehen)

Kompakter Allrounder: Levoit Core 300S

Für kleinere Räume ist der Levoit Core 300S eine ausgezeichnete Wahl. Dieses Modell zeichnet sich durch seine kompakte Größe und leisen Betrieb aus, was es ideal für Schlafzimmer macht. Mit einem Preis von rund 150 Euro bietet es ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. (👉 aktuellen Preis auf Amazon ansehen)

Beste Luftreinigung: Bosch Air 4000

Wenn es um die beste Filterleistung geht, überzeugte der Bosch Air 4000 im Test. Dieses Modell entfernt Aerosole und Feinstaub zuverlässig und eignet sich besonders für Allergiker und Menschen mit empfindlichen Atemwegen. Mit einem Preis von etwa 250 Euro bietet es ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine starke Reinigungsleistung. (👉 aktuellen Preis auf Amazon ansehen)

Premium-Lösung: Dyson Purifier Cool TP09

Wer ein High-End-Gerät mit vielen Zusatzfunktionen sucht, könnte mit dem Dyson Purifier Cool TP09 glücklich werden. Dieser Luftreiniger kombiniert eine starke Filterleistung mit einem eingebauten Ventilator und einer intelligenten Luftqualitätsanzeige. Er ist besonders für größere Räume geeignet, jedoch mit einem Preis von 710 Euro eines der teuersten Modelle im Test. (👉 aktuellen Preis auf Amazon ansehen)

Alternative für Allergiker: Ideal AP40 Pro

Der Ideal AP40 Pro bietet eine starke Filterleistung und entfernt zuverlässig Schadstoffe wie Feinstaub, Pollen und Rauchpartikel. Allerdings zeigten Tests Schwächen bei der Benutzerfreundlichkeit – die Handhabung wurde als „nicht zufriedenstellend“ bewertet. Mit einem Preis von 550 Euro ist dieses Modell eine gute Wahl für Allergiker, die besonderen Wert auf reine Luft legen, aber Abstriche bei der Bedienung in Kauf nehmen können.

Solide Mittelklasse-Modelle: Kärcher AF 30 & Rowenta Intense Pure Air Home PU6180

Sowohl der Kärcher AF 30 als auch der Rowenta Intense Pure Air Home PU6180 erzielten in Tests durchschnittliche Bewertungen. Der Kärcher bietet eine ordentliche Filterleistung und kostet etwa 260 Euro (👉 aktuellen Preis auf Amazon ansehen), während der Rowenta für 390 Euro (👉 aktuellen Preis auf Amazon ansehen) erhältlich ist und ebenfalls eine solide Reinigungswirkung bietet. Beide Geräte sind eine Option für Nutzer, die eine funktionale und bezahlbare Lösung suchen, ohne in die Premium-Kategorie zu gehen.

Häufige Fragen zu Luftreinigern

Wie lange sollte ein Luftreiniger laufen?

Idealerweise läuft er mindestens 6–8 Stunden pro Tag, in stark belasteten Räumen auch rund um die Uhr.

Wie oft muss der HEPA-Filter gewechselt werden?

Je nach Nutzung etwa alle 6–12 Monate. Ein verschmutzter Filter reduziert die Leistung erheblich.

Kann ein Luftreiniger Schimmel verhindern?

Er entfernt Schimmelsporen aus der Luft, kann aber keine Feuchtigkeit beseitigen. Wer Schimmel vermeiden möchte, sollte zusätzlich auf eine gute Lüftung achten.

Sind Ionisatoren gesundheitsschädlich?

Einige Ionisatoren produzieren Ozon, das in hoher Konzentration schädlich sein kann. Geräte mit geprüfter Ozonfreiheit sind unbedenklich.

Fazit – Welcher Luftreiniger ist der beste für dich?

Luftreiniger bieten viele Vorteile und können die Luftqualität deutlich verbessern. Besonders Allergiker, Raucher und Menschen in Städten profitieren von sauberer Luft. Wichtig ist, das richtige Modell je nach Bedarf auszuwählen. Wer auf einen hochwertigen HEPA-Filter und eine ausreichende Reinigungsleistung achtet, wird die Vorteile eines Luftreinigers schnell spüren.