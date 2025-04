Das Osterfeuer ist ein lebendiger Teil steirischer Tradition. Damit dieses Brauchtum Freude und Gemeinschaft stiftet, ohne zur Gefahr zu werden, bitten das Land Steiermark und der Landesfeuerwehrverband um besondere Achtsamkeit beim Entzünden.

Wer ein Osterfeuer plant, sollte sich im Vorfeld gut informieren, die Wetterlage beachten und sich an die geltenden Sicherheitsregeln halten. Der Landesfeuerwehrverband empfiehlt außerdem eine Online-Anmeldung vorab – so können mögliche Einsätze rascher koordiniert werden und es kommt nicht zu unnötigen Fehlalarmierungen.

Brauchtum trifft Verantwortung

Landeshauptmann Mario Kunasek bedankt sich bei allen Feuerwehrmitgliedern für ihren Einsatz:

Unsere Feuerwehren stehen auch zu Ostern bereit, um im Ernstfall zu helfen. Ich wünsche allen ein frohes und sicheres Osterfest – bitte bleibt umsichtig und achtet auf die Regeln!

Auch Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried betont:

Brauchtumsfeuer sind tief in unserer Kultur verankert. Wer sich an die Sicherheitsvorgaben hält und auf Wind oder Trockenheit achtet, schützt sich und andere.

Was ist erlaubt – und was nicht?

Das Abbrennen von Osterfeuern ist laut Brauchtumsfeuer-Verordnung grundsätzlich nur im Zeitraum von

Karsamstag, 19. April 2025, 15 Uhr bis Ostersonntag, 20. April 2025, 3 Uhr erlaubt.

In einigen Gemeinden – etwa in Graz – ist das Entzünden von Brauchtumsfeuern jedoch ganzjährig verboten. In anderen Regionen darf pro Gemeinde nur ein offizielles Osterfeuer stattfinden. Dieses wird meist von der Gemeinde oder beauftragten Vereinen organisiert.

Sicherheit geht vor: Die wichtigsten Tipps im Überblick

✅ Nur trockenes, unbehandeltes Holz oder Pflanzenreste verwenden.

❌ Keine Abfälle, Kunststoffe, Altkleider oder Möbelstücke verbrennen.

🔥 Nicht zu große Feuerstellen aufschichten – das reduziert gefährlichen Funkenflug.

🦔 Vor dem Entzünden umschichten – so rettest Du Tiere, die sich versteckt haben.

↔️ Sicherheitsabstände einhalten – mindestens 100 Meter zu Energieanlagen, 50 Meter zu Gebäuden, Straßen und 40 Meter zu Bäumen oder Hecken.

💨 Auf Windrichtung achten – bei starkem Wind gar nicht erst entzünden.

🧯 Löschmittel bereithalten – Wasser, Feuerlöscher oder Sand.

🚒 Zufahrt für Feuerwehr freihalten!

Achtung: Anmeldung empfohlen

Neben der gesetzlichen Meldepflicht an die zuständige Behörde wird gebeten, jedes Osterfeuer zusätzlich per Online-Anmeldeformular an die Landesleitzentrale „Florian Steiermark“ zu übermitteln. So kann im Ernstfall rasch geholfen werden.

Bei Notfällen: 122 wählen

Falls das Osterfeuer außer Kontrolle gerät, zögere nicht: Sofort die Feuerwehr über den Notruf 122 verständigen. Die steirischen Feuerwehren sind auch über die Feiertage rund um die Uhr für Dich da.