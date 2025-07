Österreichische Post liefert ab 20. Juli auch sonntags in Graz

Nach dem Start in Wien und Linz bringt die Österreichische Post AG ihre Sonntagszustellung nun auch nach Graz. Ab dem 20. Juli profitieren Kundinnen und Kunden in der steirischen Landeshauptstadt von diesem zusätzlichen Service.

Die Post setzt bei der Zustellung auf eigenes Personal. Um die Nachfrage zu bewältigen, sucht sie derzeit Verstärkung für ihre Paket-Zustellbasis in Kalsdorf bei Graz.

Das neue Angebot richtet sich speziell an Versandkundinnen und -kunden, die eine Zustellung am Sonntag wünschen und dafür einen Aufpreis in Kauf nehmen. Alle übrigen Pakete stellt die Post weiterhin wie gewohnt von Montag bis Samstag zu.

Zu Beginn rechnet die Post mit mehreren hundert bis tausend Pakete, die am Sonntag zugestellt werden. Die Kosten könnten bei zehn bis 15 Euro pro Paket liegen – hier will die Post keine genauen Zahlen nennen.

Foto (c) Österreichische Post